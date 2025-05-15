Бортпроводники раскрывают секрет: когда можно пересесть на свободное место?

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вопрос о том, можно ли пересесть на пустое место в самолёте, волнует многих пассажиров. Часто желание улучшить своё личное пространство побуждает искать более свободные места, особенно когда на борту не хватает места для комфортного расположения. Но есть ли такие правила, которые запрещают это?

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стюардесса в салоне самолета

Личное пространство на борту

Местами на борту самолёта зачастую приходится довольствоваться ограниченным пространством, что особенно ощущается на длительных рейсах.

Однако для пассажиров наличие свободного кресла становится шансом для улучшения положения, увеличив личное пространство. Все мы знаем, как важен комфорт, когда приходится сидеть несколько часов.

Что говорят бортпроводники

Бортпроводники, опрошенные по этому поводу, подтвердили, что пассажиры часто хотят занять свободные места.

Но важно понимать, что пересаживаться на другие места не всегда разрешается. В некоторых случаях это может привести к неудобствам для других пассажиров или даже к штрафам.

Когда можно пересесть?

Основное правило: пересаживаться можно только в том случае, если новое место не зарезервировано и не занято другим пассажиром.

В большинстве случаев бортпроводники могут разрешить перемещение, но всё зависит от ситуации на борту и правил авиакомпании. Иногда даже свободное место может быть предназначено для других целей, например, для багажа.

Пассажиры, которые хотят улучшить своё положение, могут часто не задумываться о возможных последствиях. Важно всегда уточнять у бортпроводников, можно ли переместиться.

К тому же, соблюдение порядка на борту — это не только вопрос комфорта, но и безопасности.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. stewardess), — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

