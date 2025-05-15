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Важное изменение на международных рейсах: как новый запрет на батареи изменит правила перевозки багажа

2:29
Туризм

Если вы собираетесь в поездку и планируете взять с собой портативные зарядные устройства, вас ждет неприятная новость. Управление транспортной безопасности США (TSA) и Европейский Союз ввели строгие ограничения, которые касаются перевозки таких устройств в зарегистрированном багаже.

Полет самолета
Фото: www.flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Полет самолета

Что нельзя брать в багаж?

Теперь литий-ионные аккумуляторы, включая портативные зарядные устройства, можно перевозить только в ручной клади.

Важное уточнение: это касается исключительно багажа, который не находится в салоне самолета.

Так что, если вы собираетесь положить устройство в чемодан, который сдадите в багажное отделение, вам стоит пересмотреть свои планы.

Основные правила провоза багажа

Вот несколько важных моментов, которые стоит учитывать при подготовке багажа:

  • В ручной клади нельзя перевозить жидкости объемом более 100 мл, оружие и легко воспламеняющиеся вещества.
  • В некоторых случаях ограничения на ручную кладь не распространяются на зарегистрированные сумки, но это нужно уточнять в каждой конкретной авиакомпании.

Меры безопасности при перевозке литиевых аккумуляторов

Требования к литиевым батареям достаточно строгие:

  • Они должны быть размещены в ручной клади.
  • Каждое устройство должно быть защищено от случайного замыкания.
  • На борту самолета аккумуляторы нельзя заряжать.
  • Кроме того, на каждого пассажира может приходиться не более двух запасных батарей.

Почему такие строгие меры?

Литиевые батареи имеют риск перегрева и могут вызвать короткое замыкание. В случае возникновения пожара в трюме самолета его тушение будет чрезвычайно сложным, что делает этот риск неприемлемым. Поэтому и вводятся такие меры предосторожности.

Что говорят о запрете в других странах?

Не только США и ЕС приняли такие меры. Например, на Филиппинах запрещено носить аккумуляторы мощностью более 160 Вт-часов, как на международных, так и на внутренних рейсах.

В Южной Корее после инцидента с пожаром на рейсе авиакомпании Air Busan ограничили количество и тип батарей, разрешенных к перевозке.

А в Азии большинство авиакомпаний не разрешают перевозить портативные аккумуляторы в зарегистрированных сумках вообще.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.

Тра́нспортная безопа́сность — состояние защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, при этом под актом незаконного вмешательства (АНВ) считается противоправное действие или бездействие, в том числе террористический акт.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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