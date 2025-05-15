Важное изменение на международных рейсах: как новый запрет на батареи изменит правила перевозки багажа

Если вы собираетесь в поездку и планируете взять с собой портативные зарядные устройства, вас ждет неприятная новость. Управление транспортной безопасности США (TSA) и Европейский Союз ввели строгие ограничения, которые касаются перевозки таких устройств в зарегистрированном багаже.
Теперь литий-ионные аккумуляторы, включая портативные зарядные устройства, можно перевозить только в ручной клади.
Важное уточнение: это касается исключительно багажа, который не находится в салоне самолета.
Так что, если вы собираетесь положить устройство в чемодан, который сдадите в багажное отделение, вам стоит пересмотреть свои планы.
Вот несколько важных моментов, которые стоит учитывать при подготовке багажа:
Требования к литиевым батареям достаточно строгие:
Литиевые батареи имеют риск перегрева и могут вызвать короткое замыкание. В случае возникновения пожара в трюме самолета его тушение будет чрезвычайно сложным, что делает этот риск неприемлемым. Поэтому и вводятся такие меры предосторожности.
Не только США и ЕС приняли такие меры. Например, на Филиппинах запрещено носить аккумуляторы мощностью более 160 Вт-часов, как на международных, так и на внутренних рейсах.
В Южной Корее после инцидента с пожаром на рейсе авиакомпании Air Busan ограничили количество и тип батарей, разрешенных к перевозке.
А в Азии большинство авиакомпаний не разрешают перевозить портативные аккумуляторы в зарегистрированных сумках вообще.
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