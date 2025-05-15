Важное изменение на международных рейсах: как новый запрет на батареи изменит правила перевозки багажа

2:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы собираетесь в поездку и планируете взять с собой портативные зарядные устройства, вас ждет неприятная новость. Управление транспортной безопасности США (TSA) и Европейский Союз ввели строгие ограничения, которые касаются перевозки таких устройств в зарегистрированном багаже.

Фото: www.flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Полет самолета

Что нельзя брать в багаж?

Теперь литий-ионные аккумуляторы, включая портативные зарядные устройства, можно перевозить только в ручной клади.

Важное уточнение: это касается исключительно багажа, который не находится в салоне самолета.

Так что, если вы собираетесь положить устройство в чемодан, который сдадите в багажное отделение, вам стоит пересмотреть свои планы.

Основные правила провоза багажа

Вот несколько важных моментов, которые стоит учитывать при подготовке багажа:

В ручной клади нельзя перевозить жидкости объемом более 100 мл, оружие и легко воспламеняющиеся вещества.

В некоторых случаях ограничения на ручную кладь не распространяются на зарегистрированные сумки, но это нужно уточнять в каждой конкретной авиакомпании.

Меры безопасности при перевозке литиевых аккумуляторов

Требования к литиевым батареям достаточно строгие:

Они должны быть размещены в ручной клади.

Каждое устройство должно быть защищено от случайного замыкания.

На борту самолета аккумуляторы нельзя заряжать.

Кроме того, на каждого пассажира может приходиться не более двух запасных батарей.

Почему такие строгие меры?

Литиевые батареи имеют риск перегрева и могут вызвать короткое замыкание. В случае возникновения пожара в трюме самолета его тушение будет чрезвычайно сложным, что делает этот риск неприемлемым. Поэтому и вводятся такие меры предосторожности.

Что говорят о запрете в других странах?

Не только США и ЕС приняли такие меры. Например, на Филиппинах запрещено носить аккумуляторы мощностью более 160 Вт-часов, как на международных, так и на внутренних рейсах.

В Южной Корее после инцидента с пожаром на рейсе авиакомпании Air Busan ограничили количество и тип батарей, разрешенных к перевозке.

А в Азии большинство авиакомпаний не разрешают перевозить портативные аккумуляторы в зарегистрированных сумках вообще.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.



Тра́нспортная безопа́сность — состояние защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, при этом под актом незаконного вмешательства (АНВ) считается противоправное действие или бездействие, в том числе террористический акт.



