Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лицо просит о помощи, а ты не слышишь: проверь кожу с помощью двух лайфхаков
Арбузный рай: как вырастить арбузы без теплицы на даче
Рыба, яйца и сыр: можно ли есть их вместе? Врачи развеяли популярный миф
Те самые ручки над дверью — не для страха и не для опоры: как ими пользуются неправильно
Громче, дороже, но не быстрее: почему Vesta Sport стоит 2,7 миллиона, а едет как раньше
Мяу-эйфория или перебор? Правда о кошачьей мяте, о которой мало кто знает
На сколько нужно ускорить свой шаг, чтобы избежать сердечных проблем
Он не кусает, не шумит, но делает вам хуже: кто прячется в вашем одеяле и почему вы чихаете по утрам
В Москве соберутся мировые эксперты: что обсудят на Форуме будущего 2050

Горькая правда о Диснейленде: как один день превратил семью из Флориды в жертву парка развлечений

2:07
Туризм

Отец троих детей, Крейг Стоуэлл, стал известен благодаря видео на TikTok, в котором рассказал о своей дорогой поездке в Диснейленд. Платя 1400 долларов за один день в знаменитом парке Орландо, он был разочарован тем, как мало удовольствия принесла поездка.

Дисней
Фото: commons.wikimedia.org by J.-H. Janßen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дисней

Множество очередей и бесконечные расходы на дополнительные услуги привели к тому, что Стоуэлл почувствовал себя "наказанным" за желание провести день с семьей в самом счастливом месте на Земле.

Цены и дополнительные расходы

"Не хочу так говорить, но если посчитать среднюю стоимость поездки, то, наверное, оно того не стоило", — делится Стоуэлл, размышляя о стоимости билетов и других расходах.

Он потратил 974 доллара за пять билетов на день, а затем пришлось доплачивать за парковку (30 долларов) и дополнительные удобства.

Даже если бы семья выбрала "Молниеносные пропуска", чтобы пропустить очереди, это добавило бы еще 400 долларов.

Почему Disney предпочтительнее для долгосрочных гостей

Стоимость билетов на сезон 2025 года варьируется от 119 до 199 долларов на день. Однако Стоуэлл отметил, что Disney в последние годы явно делает ставку на туристов, которые планируют провести в парке несколько дней, а не на тех, кто приехал на один день.

Это также подтверждается скидками на проживание для долгосрочных гостей.

"К сожалению, я не думаю, что Диснейленд хочет, чтобы вы приезжали на один день, они хотят, чтобы вы провели там пять дней и потратили 10 тысяч долларов. Так что я думаю, что поездка на один день — это наказание"- сказал Стоуэлл.

Вирусный отклик и поддержка

Стоуэлл был приятно удивлен вирусным откликом на его видео, которое привлекло внимание миллионов пользователей.

Он отметил, что многие семьи сталкиваются с трудностями, когда пытаются создать незабываемые воспоминания в парке, но по итогу остаются разочарованными.

Уточнения

Флори́да (от исп. florida "цветущая") — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.

Уо́лтер (Уо́лт) Эла́йас Дисне́й; 5 декабря 1901, Чикаго, Иллинойс — 15 декабря 1966, Бербанк, Калифорния) — американский художник-мультипликатор, сооснователь (в 1923; вместе со старшим братом Роем Оливером Диснеем) компании Walt Disney Productions, ставшей основой мультимедийной империи The Walt Disney Company — одной из крупнейших в истории развлекательного бизнеса.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания
Домашние животные
Юрский парк на даче: в луже под крыльцом ожили доисторические создания Аудио 
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Наука и техника
Алмаз перестал быть самым твёрдым: появился новый лидер
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Авто
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Санкционная терапия: как давление Запада стало фактором внутренней перезагрузки Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев Страны Персидского залива хотят изменений в политике США в обмен на свои деньги Любовь Степушова
Хозяин, ты меня предал: поступки, которые кошки не прощают
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Последние материалы
Качаете пресс, а живот всё такой же? Вот почему жир с живота не уходит
Пробудите себя: 5 секретных утренних напитков для бодрости, красоты и здоровья
Живёт по своим правилам: почему русская голубая никогда не будет просто питомцем
Посадил лук — а выросла стрелка? Виноват не дождь и не солнце, а вы, потому что забыли этот приём
Автомобильный крематорий: как летняя жара превращает ваш авто в развалины
Как найти гнездо мух в доме и вовремя остановить их размножение: все скрытые места под вашим носом
Залить бензин под завязку или по чуть-чуть? Один из вариантов подрывает ресурс двигателя
Пусть муж расстроится, зато сад будет спасён: сегодня пиво работает против слизней
Этот шаг помогает стиральной машине служить дольше: простой способ избежать поломок
До 600 тысяч — но с душой: какие машины из вторички точно не превратятся в развалюху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.