Горькая правда о Диснейленде: как один день превратил семью из Флориды в жертву парка развлечений

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отец троих детей, Крейг Стоуэлл, стал известен благодаря видео на TikTok, в котором рассказал о своей дорогой поездке в Диснейленд. Платя 1400 долларов за один день в знаменитом парке Орландо, он был разочарован тем, как мало удовольствия принесла поездка.

Фото: commons.wikimedia.org by J.-H. Janßen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дисней

Множество очередей и бесконечные расходы на дополнительные услуги привели к тому, что Стоуэлл почувствовал себя "наказанным" за желание провести день с семьей в самом счастливом месте на Земле.

Цены и дополнительные расходы

"Не хочу так говорить, но если посчитать среднюю стоимость поездки, то, наверное, оно того не стоило", — делится Стоуэлл, размышляя о стоимости билетов и других расходах.

Он потратил 974 доллара за пять билетов на день, а затем пришлось доплачивать за парковку (30 долларов) и дополнительные удобства.

Даже если бы семья выбрала "Молниеносные пропуска", чтобы пропустить очереди, это добавило бы еще 400 долларов.

Почему Disney предпочтительнее для долгосрочных гостей

Стоимость билетов на сезон 2025 года варьируется от 119 до 199 долларов на день. Однако Стоуэлл отметил, что Disney в последние годы явно делает ставку на туристов, которые планируют провести в парке несколько дней, а не на тех, кто приехал на один день.

Это также подтверждается скидками на проживание для долгосрочных гостей.

"К сожалению, я не думаю, что Диснейленд хочет, чтобы вы приезжали на один день, они хотят, чтобы вы провели там пять дней и потратили 10 тысяч долларов. Так что я думаю, что поездка на один день — это наказание"- сказал Стоуэлл.

Вирусный отклик и поддержка

Стоуэлл был приятно удивлен вирусным откликом на его видео, которое привлекло внимание миллионов пользователей.

Он отметил, что многие семьи сталкиваются с трудностями, когда пытаются создать незабываемые воспоминания в парке, но по итогу остаются разочарованными.

Уточнения

Флори́да (от исп. florida "цветущая") — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.



Уо́лтер (Уо́лт) Эла́йас Дисне́й; 5 декабря 1901, Чикаго, Иллинойс — 15 декабря 1966, Бербанк, Калифорния) — американский художник-мультипликатор, сооснователь (в 1923; вместе со старшим братом Роем Оливером Диснеем) компании Walt Disney Productions, ставшей основой мультимедийной империи The Walt Disney Company — одной из крупнейших в истории развлекательного бизнеса.



