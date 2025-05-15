Туристический кошмар: почему одно из чудес света теряет свою магию

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие туристы, приехавшие в Египет ради древнего чуда света — пирамид Гизы, сталкиваются с не самой сказочной реальностью. Вокруг исторического памятника царит хаос: навязчивые гиды, торгующие сувениры и агрессивный сервис. В соцсетях множатся жалобы на мошенничество и стресс, что негативно влияет на туристическую репутацию страны.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирамида

Египетская экономика на 10% зависит от туризма, приносящего стране около 6,6 миллиарда долларов в год. В ответ на критику власти начали реализацию программы по переустройству туристических маршрутов. Внедряются экологичные автобусы, создаются новые точки входа к пирамидам и улучшаются условия для путешественников и местных жителей.

Проект компании Orascom Pyramids предусматривает комплексное благоустройство Гизы. Планируется восстановление древних гробниц, увеличение онлайн-продаж билетов, организация нового входа на трассе Каир-Фаюм и борьба с недобросовестной коммерцией. Цель — вернуть магию исторического Египта без лишнего стресса.

Традиционные поездки на верблюдах и лошадях у пирамид давно вызывают критику. Ответом стала программа по защите животных и замена жестоких практик на электрические шаттлы. Власти подчеркивают важность гуманного подхода — как этически, так и в целях имиджа.

Пирамиды, храмы Луксора, Нил и живая культура делают Египет притягательным направлением. Однако в условиях цифровой эпохи один плохой отзыв может стоить миллионы. Поэтому совершенствование туристической инфраструктуры — не просто забота о комфорте, а стратегическая необходимость.

Уточнения

Комплекс пирамид в Гизе — комплекс древних памятников на плато Гиза в пригороде Каира, современной столицы Египта. Находится на расстоянии около 8 км по направлению в центр Ливийской пустыни от старого города Гиза на реке Нил, примерно в 25 км к юго-западу от центра Каира.

