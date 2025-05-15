Хорватия больше не скрытое сокровище: цифры, которые заставят вас задуматься

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последнем отчёте Travel подчёркивается проблема растущего чрезмерного туризма по всей Европе. Согласно исследованию, на хорватском полуострове Истрия было зарегистрировано 133 467 гостевых ночей на тысячу жителей, что означает, что он находится на втором месте после греческого острова Закинф, где туристов почти в 150 раз больше, чем местных жителей.

Фото: flickr.com by Alessandro Caproni, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Хорватия

Хотя Хорватия продолжает рекламировать свою береговую линию как скрытое сокровище, цифры показывают, что это далеко от истины. Эксперты предупреждают, что негативные последствия чрезмерного туризма, такие как рост цен на недвижимость, перегруженность местных услуг и нарушение поведения туристов, начинают перевешивать экономические выгоды.

В докладе освещается ситуация в Дубровнике, где исторический центр города не готов к огромному скоплению туристов. Закинф возглавляет список районов с самым серьёзным туристическим давлением (149 887 туристов на 1000 жителей), за ним следуют Истрия (133 467) и Фуэртевентура (118 720) на Канарских островах.

По количеству туристов на квадратный километр лидирует Париж (418 280), опережая центр Афин (88,535) и Копенгаген (63 944). Больше всего гостевых ночей было зафиксировано на Майорке (51 193 029), в Париже (43 919 010) и Риме (41 135 744).

В качестве решения в исследовании предлагаются менее известные направления в Восточной Европе, включая части Румынии и Северной Македонии в качестве мирных и культурно богатых альтернатив.

Уточнения

Хорва́тия (хорв. Hrvatska [xř̩ʋaːtskaː]), официально — Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова.

