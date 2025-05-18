Россиянин попал в Мексику и не поверил, что люди там делают это каждую неделю

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянин побывал в Мексике, понаблюдал за местным бытом и заметил одну поразившую его особенность уклада жизни мексиканцев. Путешественник сравнил эту особенность с Россией и отметил, что в родной стране такое невозможно представить. Об этом он рассказал в личном блоге "#делайчёхочешь" на платформе "Дзен".

Фото: commons.wikimedia.org by Albertogonzalezc, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мексика

По словам блогера, протесты против решений власти — это совершенно обычное явление в Мексике. Митинги проходят каждую неделю по разным поводам, например, однажды горожане требовали отменить корриду или открыть один из закрывшихся университетов.

Россиянин подчеркнул, что, как правило, митинги проходят шумно, но мирно, однако если на активистах чёрные одежды, это говорит о том, что они настроены более радикально и готовы к более агрессивным действиям против полиции.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

