В Испании началась война с туристами: на Канарах готовят жёсткие ограничения — что изменится для отдыхающих

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы, планирующие поездки в популярные регионы Испании, особенно на Канарские острова, столкнутся с новыми ограничениями и экологическими сборами. Одним из первых шагов стало введение экологического налога на посещение горы Тейде — главной природной достопримечательности Тенерифе.

Фото: commons.wikimedia by dronepic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ пляж Плайя-де-Торвискас в Коста-Адехе на Тенерифе, Испания

Такой шаг стал реакцией на растущие опасения по поводу "чрезмерного туризма" и перегрузки инфраструктуры. Национальный парк Тейде ежегодно посещают миллионы человек, что оказывает давление на экосистему. Глава управляющего совета острова Роза Давила также сообщила о планах по установке камер видеонаблюдения, чтобы контролировать поток посетителей.

Однако экологические организации считают такие меры недостаточными. Они требуют ввести более жёсткие ограничения: объявить мораторий на развитие новых туристических проектов, ужесточить законодательство в сфере аренды жилья, а также заморозить масштабные стройки. Уже 18 мая на Канарских островах намечены массовые акции протеста против разрушительного воздействия туризма.

Власти Тенерифе также заявили о введении общего туристического налога для всех отдыхающих. Эта мера — часть комплексной стратегии устойчивого развития, нацеленной на сохранение природы и баланса между интересами жителей и туристов.

Подобные инициативы охватывают и другие регионы страны. В Каталонии, например, власти намеревались повысить туристический сбор, но из-за общественного недовольства отложили это решение до октября. По всей Испании жители жалуются на рост арендных ставок, вытеснение из исторических районов, дорожающую недвижимость и перегрузку общественной инфраструктуры.

Таким образом, Испания вступает в новую эру регулирования туризма — с акцентом на устойчивость, контроль и защиту интересов местных жителей, даже если это означает дополнительные расходы для путешественников.

Уточнения

Тенери́фе (исп. Tenerife) — самый крупный остров в составе архипелага Канарских островов в Атлантическом океане.



Те́йде (исп. Teide) — вулкан на острове Тенерифе, муниципалитет Ла-Оротава, самая высокая точка Испании, центр Национального парка Тейде. Высота — 3718 м, относительная высота над дном Атлантического океана — 7500 м, является высочайшей вершиной в этом океане.

