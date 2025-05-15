Захватывающие 7 автомаршрутов: Россия и Сербия делают шаг к новым туристическим открытиям

Россия и Сербия сделали важный шаг к развитию совместного международного автотуризма. Представители ассоциаций автомототуризма и караванинга двух стран подписали 10 мая соглашение о сотрудничестве, направленное на создание новых туристических маршрутов и укрепление трансграничных связей.
Глава Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, руководитель комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии, главный редактор журнала "Автодайджест.рф" Сергей Лобарев сообщил ТАСС, что планируется разработка семи уникальных автомаршрутов, ориентированных на разные категории путешественников.
В центре внимания — культурные, исторические и природные достопримечательности обоих государств. Путешественники смогут исследовать живописные уголки, окунуться в историю и ближе познакомиться с традициями России и Сербии.
Соглашение открывает широкие перспективы для развития автотуризма как популярного и доступного вида путешествий. Благодаря свободе передвижения и гибкости, автотуризм становится всё более востребованным, особенно среди тех, кто предпочитает самостоятельно строить маршрут и наслаждаться каждым километром дороги.
Особое значение придаётся историко-культурной близости двух стран. Представитель Ассоциации свободных и независимых профсоюзов Сербии отметил, что общие традиции и духовная связь создают прочную основу для сотрудничества в туризме. Совместные проекты помогут туристам не только отдыхать, но и лучше понимать друг друга, что играет важную роль в укреплении межнационального диалога.
Работа по проекту уже ведётся: анализируются предпочтения туристов, разрабатываются логистические схемы и мультимодальные маршруты. Планируется сделать поездки максимально удобными и бесшовными — от старта до финиша.
Новый автотуристический альянс между Россией и Сербией не только стимулирует экономику, но и служит делу мира, укрепляя дружбу между народами. Это не просто соглашение о маршрутах — это путь к взаимопониманию и культурному сближению.
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