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Города, в которых невозможно уснуть: проверьте, не живёте ли вы в одном из них

3:39
Туризм

Если вы регулярно просыпаетесь ночью, чувствуете усталость днём и не можете сосредоточиться, проблема может быть не только в стрессе или смартфоне перед сном. Исследование итальянской психологической платформы Unobravo показало: на качество сна сильно влияет не только образ жизни, но и то, где именно вы живёте.

Ленинский проспект
Фото: commons.wikimedia.org by Retradazia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленинский проспект

Окружающая среда — от загрязнённого воздуха до количества баров в атмосфере — может буквально лишить вас полноценного отдыха.

Болонья среди худших городов для сна

В рейтинге 30 крупнейших городов Италии Болонья заняла четвёртое место среди мест, где спать особенно тяжело. Город страдает от высокого уровня шумового и светового загрязнения — 58 баллов из 100. Качество воздуха тоже оставляет желать лучшего: всего 32 балла. Это один из самых низких показателей в стране.

К тому же, в Болонье фиксируется большое количество заведений — 38 баров на 100 000 жителей. Это может говорить о высоком уровне потребления кофеина, а он, как известно, враг качественного сна. Зелёных зон в городе всего 39%, и их недостаточно, чтобы компенсировать последствия урбанистического стресса.

Где в Эмилии-Романье спится лучше

Однако не всё так плохо. В том же регионе есть города, которые в десятке лучших по качеству сна. Например, Реджо-Эмилия заняла седьмое место благодаря отличному качеству воздуха (66 баллов) и зелёным насаждениям, которые занимают 66% территории. Пусть уровень шума и неидеален (38 баллов), в целом это комфортная среда для ночного отдыха.

Парма оказалась на восьмом месте, отчасти благодаря высокоскоростному интернету (133 Мбит/с) и хорошему воздуху (62 балла). Модена замыкает десятку лучших: в городе 55% зелёных насаждений, относительно низкий уровень шумового загрязнения (36 баллов) и достойное качество воздуха (55 баллов).

Цифры тревожат: жители Эмилии-Романьи не высыпаются

На уровне регионов ситуация выглядит тревожно. Эмилия-Романья — один из лидеров по количеству жалоб на нарушения сна. По данным исследования:
— 63,8% жителей страдают от проблем со сном;
— 47,3% просыпаются ночью;
— 73,3% ощущают усталость в течение дня;
— у 40,3% отмечаются когнитивные трудности.

Соседний регион Марке формально выглядит лучше, но и там всё не так просто. Несмотря на более мягкие экологические показатели, 74,4% жителей жалуются на дневную усталость, а 53,8% — на ночные пробуждения.

Город как бессонница: когда проблема — не внутри, а снаружи

Оказалось, что городская среда играет решающую роль. Даже если вы ложитесь вовремя, избегаете кофе на ночь и отключаете гаджеты — шум, свет и загрязнённый воздух могут свести на нет все старания.

Исследование Unobravo наглядно показало: качественный сон — это про то, что происходит за вашим окном. И может быть, лучший путь к здоровому сну — это не только новая подушка, но и переезд.

Уточнения

Ита́лия — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит в Европейский союз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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