Отдых без переплат: электронная путевка защитит от мошенничества жадных турагентов

В России год назад ввели обязательную систему "электронных путёвок" для всех выездных туров, оформляемых через туроператоров, но недобросовестные турагенты могут намеренно скрывать электронные путёвки, чтобы спрятать наценку на туры.
Электронная путёвка — это цифровой документ, в котором содержится информация о вашем путешествии: даты, маршруты, услуги и реальная стоимость тура. Ее можно проверить, чтобы понять, обманули вас турагенты или нет.
Например, если агент предлагает тур за 350 000 ₽, а в электронной путёвке указано 290 000 ₽ - это говорит о наценке в 60 000 ₽.
Чтобы проверить электронную путёвку:
Если наценка за услуги разумна — ваш турагент честный.
Путёвка — туристический документ.
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