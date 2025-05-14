Отдых без переплат: электронная путевка защитит от мошенничества жадных турагентов

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России год назад ввели обязательную систему "электронных путёвок" для всех выездных туров, оформляемых через туроператоров, но недобросовестные турагенты могут намеренно скрывать электронные путёвки, чтобы спрятать наценку на туры.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belek-Serik-Antalya,_Turkey_-_panoramio_(18).jpg by Eugene Yakovenko Белек, Турция

Электронная путёвка — это цифровой документ, в котором содержится информация о вашем путешествии: даты, маршруты, услуги и реальная стоимость тура. Ее можно проверить, чтобы понять, обманули вас турагенты или нет.

Например, если агент предлагает тур за 350 000 ₽, а в электронной путёвке указано 290 000 ₽ - это говорит о наценке в 60 000 ₽.

Чтобы проверить электронную путёвку:

Попросите у агента номер вашей электронной путёвки.

Перейдите на официальный сайт ЕИС ЭП.

Введите номер путёвки и ознакомьтесь с деталями, включая стоимость.

Если агент не дает информацию, ссылаясь на отсутствие ЭП — он лжёт, это повод искать другого агента.

Если наценка за услуги разумна — ваш турагент честный.

Уточнения

Путёвка — туристический документ.



