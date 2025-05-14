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Отдых без переплат: электронная путевка защитит от мошенничества жадных турагентов

1:10
Туризм

В России год назад ввели обязательную систему "электронных путёвок" для всех выездных туров, оформляемых через туроператоров, но недобросовестные турагенты могут намеренно скрывать электронные путёвки, чтобы спрятать наценку на туры.

Белек, Турция
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belek-Serik-Antalya,_Turkey_-_panoramio_(18).jpg by Eugene Yakovenko
Белек, Турция

Электронная путёвка — это цифровой документ, в котором содержится информация о вашем путешествии: даты, маршруты, услуги и реальная стоимость тура. Ее можно проверить, чтобы понять, обманули вас турагенты или нет.

Например, если агент предлагает тур за 350 000 ₽, а в электронной путёвке указано 290 000 ₽ - это говорит о наценке в 60 000 ₽.

Чтобы проверить электронную путёвку:

  • Попросите у агента номер вашей электронной путёвки.
  • Перейдите на официальный сайт ЕИС ЭП.
  • Введите номер путёвки и ознакомьтесь с деталями, включая стоимость.
  • Если агент не дает информацию, ссылаясь на отсутствие ЭП — он лжёт, это повод искать другого агента.

Если наценка за услуги разумна — ваш турагент честный.

Уточнения

Путёвка — туристический документ.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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