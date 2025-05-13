Турция вводит строгие меры: пассажирское нарушение с последствиями до $1000 — стоит ли рисковать

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкие авиакомпании вводят штрафы для пассажиров, которые встают с мест до выключения табло "Пристегните ремни" и полной остановки самолета.

Фото: flickr.com by eltpics, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Салон самолета

Нарушителям грозит до $1000 штрафа, а в некоторых случаях — внесение в черный список авиаперевозчика.

Мера направлена на повышение безопасности: случаи травм из-за раннего вставания фиксируются регулярно. В Turkish Airlines подчеркивают, что наказание будет применяться лишь к тем, кто игнорирует неоднократные предупреждения экипажа, как сообщает сайт Москва 24.

В России подобная практика пока отсутствует. Как отмечают эксперты, вводить штрафы технически сложно, а потому эффективнее делать упор на информирование о рисках и регулярные напоминания со стороны бортпроводников.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

