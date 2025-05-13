Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иллюзия холода: как температура в холодильнике может навредить здоровью
Автомойка нажатием кнопки: реально ли воск спасает кузов
Кухня, которой не видно: Энн Хэтэуэй выбрала самый модный дизайн 2025
Как правильно использовать яичную скорлупу в качестве удобрения в саду
Дешево, но не стыдно: эти иномарки неожиданно стали хитами весны
Лосенок в центре города: что делать, если дикое животное заходит в жилые районы
Гибкость на вес золота: что даёт удалённая работа
Сейсмические волны от штормов: что они могут рассказать о Земле и других планетах
Клубничная ловушка: блестящий вид и обманчивый аромат – как не стать жертвой нитратной ягоды

Турция вводит строгие меры: пассажирское нарушение с последствиями до $1000 — стоит ли рисковать

0:52
Туризм

Турецкие авиакомпании вводят штрафы для пассажиров, которые встают с мест до выключения табло "Пристегните ремни" и полной остановки самолета.

Салон самолета
Фото: flickr.com by eltpics, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Салон самолета

Нарушителям грозит до $1000 штрафа, а в некоторых случаях — внесение в черный список авиаперевозчика.

Мера направлена на повышение безопасности: случаи травм из-за раннего вставания фиксируются регулярно. В Turkish Airlines подчеркивают, что наказание будет применяться лишь к тем, кто игнорирует неоднократные предупреждения экипажа, как сообщает сайт Москва 24.

В России подобная практика пока отсутствует. Как отмечают эксперты, вводить штрафы технически сложно, а потому эффективнее делать упор на информирование о рисках и регулярные напоминания со стороны бортпроводников.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк
Домашние животные
Женщины, берегитесь: дельфин может воспринять это как намёк Аудио 
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Авто
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств Аудио 
Мелочь, о которой забывают владельцы домов: защищает от поражения током за доли секунды
Недвижимость
Мелочь, о которой забывают владельцы домов: защищает от поражения током за доли секунды Аудио 
Популярное
20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.

20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Ваша кошка — не будильник, а охранник: зачем она будит вас каждую ночь
Не пей, а поливай: вода, которая чистит лобовое лучше спецсредств
Такси в России — на грани перемен: что изменится с октября
Туризм в СССР: поездка в Сочи — цены, сервис и впечатления Дмитрий Плотников Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков Сергей Лебедев Востоковед Дюрре назвал причины отказа РПК от вооружённой борьбы с Турцией Любовь Степушова
Бросьте это в лунку — и картошка вырастет как на дрожжах
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Как яичная скорлупа превращает ваши пионы в шедевры природы
Последние материалы
Улетевшая с Эвереста на вертолёте Боня ответила на нападки
Контракт на миллиарды под угрозой: почему Евросоюз тормозит атомную сделку в Чехии
Осторожно, чемерица: как отличить ядовитое растение от черемши и избежать трагедии
Крысы на строительстве АЭС: как грызуны поставили под угрозу проект на миллиарды
Кот сделал самый длинный прыжок в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Маск похвастался танцующим гуманоидом от Tesla
Таксистов пересаживают на отечественные автомобили
Задержан подозреваемый в попытке поджечь дом премьера Стармера
Это не коррозия — это стиль жизни: 12 авто, которые гниют так, будто у них это в прошивке
Мемы-игрушки стали самыми популярными на маркетплейсах: их создали нейросети
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.