Турция вводит строгие меры: пассажирское нарушение с последствиями до $1000 — стоит ли рисковать

Турецкие авиакомпании вводят штрафы для пассажиров, которые встают с мест до выключения табло "Пристегните ремни" и полной остановки самолета.
Нарушителям грозит до $1000 штрафа, а в некоторых случаях — внесение в черный список авиаперевозчика.
Мера направлена на повышение безопасности: случаи травм из-за раннего вставания фиксируются регулярно. В Turkish Airlines подчеркивают, что наказание будет применяться лишь к тем, кто игнорирует неоднократные предупреждения экипажа, как сообщает сайт Москва 24.
В России подобная практика пока отсутствует. Как отмечают эксперты, вводить штрафы технически сложно, а потому эффективнее делать упор на информирование о рисках и регулярные напоминания со стороны бортпроводников.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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