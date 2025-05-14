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Гурманы со всей Италии стремятся попасть в эту лавочку — им трудно отказаться от такого сыра

2:02
Туризм

В самом сердце древнего города Поццуоли, где вулканические поля Кампи Флегреи встречаются с морским бризом, спряталась небольшая, но удивительная лавка — Polyphemos Enoformaggeria Flegrea. Это место, где сыр и вино становятся не просто продуктами, а настоящими рассказчиками историй.

сыр
Фото: commons.wikimedia.org by gnokii at openclipart.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сыр

История за прилавком

Владелица лавки, Валерия Ванакоре, родом из этих мест, но её путь к созданию Polyphemos начался далеко от дома. После учёбы в области культурного наследия и гастрономии, а также стажировки в Бордо, она вернулась в родной город с мечтой объединить свои знания и страсть к сыру и вину. Так в 2017 году появилась эта уютная лавка, названная в честь мифического Полифема.

Ассортимент, который впечатляет

Полки Polyphemos заполнены тщательно отобранными винами и сырами от небольших производителей. Здесь можно найти французские сыры, такие как Comté и Morbier, английский Stilton, а также редкие итальянские деликатесы, например, pecorino di Farindola, изготовленный с использованием свиного сычуга. Валерия лично путешествует по Европе в поисках уникальных продуктов, чтобы предложить своим клиентам нечто особенное.

Гастрономическое приключение

Одной из изюминок лавки стала Cheese Box — коробка с индивидуально подобранными сырами и винами, стоимостью от 20 до 30 евро. Это идеальный способ познакомиться с новыми вкусами или подарить гастрономическое удовольствие близким.

Место встречи и вдохновения

Polyphemos — это не просто магазин, а место, где можно пообщаться с Валерией, узнать интересные истории о происхождении продуктов и получить рекомендации по сочетанию сыра и вина. Здесь регулярно проводятся дегустации и тематические вечера, превращая обычный поход за продуктами в настоящее событие.

Уточнения

Гастроно́мия (фр. gastronomie, от др.-греч. γαστήρ — "желудок" и νομός — "закон, обычай") — наука, изучающая связь между культурой и пищей.

Поццуо́ли (итал. Pozzuoli, неап. Pezzulo) — город-порт на берегу одноимённой бухты Неаполитанского залива в Италии, в Метрополии города Неаполь, в области Кампания, в центре знаменитой зоны сейсмической активности (см. "Флегрейские поля").

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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