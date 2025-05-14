Повар, дворецкий и три комнаты в воздухе: как самые богатые пассажиры путешествуют в самолёте за 7,5 миллиона рублей

Самые богатые люди, которые считают деньги не сотнями тысяч, а миллионами, могут себе позволить шикарный полёт на самолёте с полнейшим ощущением, что это пятизвёздочный отель.
Авиакомпания Etihad Airways — национальный перевозчик ОАЭ — предоставляет перелёт из Лондона в Мельбурн с трёхкомнатными апартаментами с кроватью, отдельным санузлом и обслуживанием повара и дворецкого. Вся эта роскошь стоит в пересчёте на российские деньги примерно 7,5 миллиона рублей.
Кроме того, на регистрации такие пассажиры не будут стоять в очереди: для них существует отдельная стойка. Также в стоимость билета входит трансфер.
Единственное, что придётся делать привилегированным пассажирам даже в таких королевских условиях так же, как "простые смертные", — это пристёгиваться при взлёте и посадке, поскольку правила безопасности одинаковы для всех пассажиров независимо от их финансового положения.
Etihad Airways (араб. الإتحاد) — национальная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в Абу-Даби.
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