Этот город невозможно найти на карте — но туда едут со всего мира

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Всего в часе езды от шумной столицы Италии, укрылся удивительный уголок, будто сошедший со страниц старинной сказки. Здесь можно забыть о времени и раствориться в настоящей магии.

Фото: commons.wikimedia.org by Cabalist12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Италия

Город, зависший над пропастью

Речь идёт о Чивита-ди-Баньореджо — крохотном борго в регионе Лацио, который по праву называют "умирающим городом". Но, несмотря на тревожное прозвище, это место буквально оживает при виде каждого нового путешественника.

Дорога в прошлое

Сюда не доедет поезд, не протянется автомагистраль — попасть в Чивиту можно только пешком по длинному мосту, висящему над ущельем. Это и делает борго ещё более загадочным: он словно отрезан от внешнего мира, сохранив свою душу нетронутой веками.

Очарование в деталях

Узкие улочки, каменные домики, цветущие балконы и тишина — вот, что встречает гостей.

"Здесь время остановилось, а тишина умеет говорить громче слов", — говорят местные.

Второе дыхание

Сегодня борго переживает второе рождение: туристы со всего мира стремятся прикоснуться к его очарованию. И это не удивительно — даже ЮНЕСКО включило Чивиту в список охраняемых объектов, подчёркивая её уникальность и хрупкость.

Живая легенда

Это место — не просто достопримечательность. Это живая история, в которой каждый камень может рассказать свою легенду.

Уточнения

ЮНЕСКО (акрон. англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.

