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Этот город накормит любого: что попробовать в Палермо вне туристических мест

2:17
Туризм

Палермо — не просто город, а сплошной праздник вкуса. Здесь за каждым поворотом — ароматы специй, звон бокалов и голос уличного торговца, зовущего попробовать что-то особенное. Впрочем, туристу легко потеряться в этом гастрономическом калейдоскопе.

Женщина ест
Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ест

Мы собрали короткий список заведений, которые откроют Палермо с необычной стороны.

Bebop

Современный взгляд на сицилийскую кухню. Шеф Бенедетто Буккери, поработав в разных уголках мира, вернулся на родину с новой философией — готовит анеллетти с рианатой, пекорино и лимоном.

Trattoria Corona

Классика жанра. Рыбные блюда, приготовленные без изысков, но с душой. Все просто и вкусно, как в детстве.

Buatta

Традиционная еда — да, но в уютной и стильной обстановке. Атмосфера непринужденности и хорошая винная карта делают это место особенным.

Morettino Caffè

Кофейня с историей. В здании эпохи Бель Эпок подают specialty coffee и предлагают блюда, сочетающие традиции и международные акценты.

Bar Vabres

Если вы искали street food, это оно. Арнчини, канноли, бриоши — ешьте на ходу и влюбляйтесь в Палермо снова.

OJDÅ

Шведская кофейня в сердце Сицилии? Да, и с отличным меню на основе растительных ингредиентов. Завтрак, шопинг и вегетарианский обед — всё в одном месте.

Cicala

Молодой и бодрый ресторан с миксом классических и современных рецептов. А ещё здесь отличные натуральные вина.

Aja Mola

Свежайшая рыба, необычные рецепты и вдохновляющая подача — всё это в небольшой рыбной траттории от шефа Тицианы Франкофорте.

MEC Restaurant

Внутри музея Apple — ресторан с мишленовской звездой. Шеф Кармело Трентакости создаёт гастрономическое искусство прямо под арками Палаццо Кастроне.

Giardino Serradifalco

Ресторан, бар и уникальная джелатерия среди зелени ботанического сада. Пробовали ли вы «пьяные» мороженые с травами и специями.

Уточнения

Пале́рмо (др.-греч. Πάνορμος, лат. Panormus, итал. Palermo МФА: , сиц. Palermu) — город в Италии, на острове Сицилия.

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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