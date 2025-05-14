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Жизнь по расписанию и никакой романтики: россиянка поделилась неожиданными впечатлениями от поездки в Германию

1:07
Туризм

Россиянка побывала в Германии и была в ужасе от образа жизни немцев. Своими впечатлениями она поделилась в блоге "Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ" на платформе "Дзен".

Берлин
Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Берлин

Путешественница отметила, что немцы напрочь лишены спонтанности: их жизнь просчитана до минуты и напоминает строгую инструкцию, в которой недопустимы отступления.

Также автору стало грустно, когда она увидела, что в отношении к женщинам в Германии нет ни доли романтики: к ним относятся абсолютно так же, как к мужчинам. Девушкам, привыкшим к постоянным комплиментам и восхищению, стало бы очень не хватать всего этого в Германии.

Россиянка была не менее удивлена отношением немцев к финансам: они невероятно прижимистые и постоянно экономят, хотя нельзя сказать, чтобы они бедствовали. Просто это привычка, свойственная их менталитету.

Окончательно разочаровало блогера то, что в Германии слишком рано закрываются магазины, а по воскресеньям и вовсе не работают. Она сделала вывод, что не смогла бы жить в этой стране.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 684 км².

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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