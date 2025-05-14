Незабываемые мгновения в Фонтане Гайон: почему это место выбирают гурманы и эстеты

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Знаете ли вы "Фонтан Гайон"? Этот великолепный особняк, хорошо известный эпикурейцам, уже более 100 лет является одной из икон правого берега. До того как стать известным адресом для гурманов, он был отелем, резиденцией принцессы, затем кардинала Ришелье. Сегодня это модное заведение предлагает традиционную французскую кухню, дополненную исключительными продуктами. Если с 18 века весь Париж стекался сюда днём и ночью, то именно в солнечные дни ресторан переживает свои самые прекрасные моменты.

Фото: flickr.com by Michael Rys, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ресторан

"Фонтан Гайон" и его прекрасная историческая терраса в самом сердце Парижа

Этот очень красивый ресторан, расположенный в двух шагах от Театра де ла Мишодьер во 2-м округе, всегда был местом встречи гурманов. Вы можете отправиться туда, чтобы попробовать вкусную французскую кухню, выпить с друзьями и, конечно, насладиться его эфемерной террасой в солнечные дни.

Надо сказать, что одноимённый фонтан, построенный в 1707 году, является одним из самых примечательных в столице. Двойная раковина в стиле ренессанс придаёт помещению и террасе восхитительный вид. Скрытый от глаз, спрятанный за растениями, плеск воды создаст иллюзию пребывания в Италии. Неудивительно, что ресторан всегда был тайным пристанищем художников и великих людей мира. Эмиль Золя даже увековечил его в своём романе "Дамское счастье".

Праздничный ресторан с модернизированной традиционной кухней

Что касается меню, то ресторан остаётся верным своим истокам, предлагая изысканные, типично французские блюда. Шеф-повар привносит нотку современности в свои блюда с помощью рецептов, которыми иногда пренебрегают. Нежная телячья печень, волован и лимонные лангустины, овощной тиан и бургундские улитки… Особого упоминания заслуживает меньер, столь же нежный, сколь и вкусный!

Для тех, кто любит продолжить вечер в более спокойных местах, поднимитесь наверх! В коктейль-баре в стиле ар-деко есть лаунжи, которые вы можете приватизировать на ужин. Уютные места, располагающие к оживлённым беседам и доверительному общению…

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.

