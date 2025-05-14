Магия резного камня и вековые секреты: эти скрытые уголки Оратино в Молизе заворожат даже бывалых путешественников

5:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Расположенная на холме с видом на долину Биферно, Оратино является одной из самых очаровательных деревень в Молизе. Это поселение известно как "деревня резного камня", что включает в себя её давние ремесленные традиции и историческую идентичность. Прогуливаясь по её мощёным улочкам, можно ощутить присутствие глубоко укоренившегося художественного наследия. Дома, украшенные порталы и проблески исторического центра рассказывают о прошлом поколений каменщиков и мастеров, которые обрабатывали камень с мастерством, передаваемым от отца к сыну.

Фото: flickr.com by Gianfranco Vitolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Деревня Оратино

Камень является не только преобладающим строительным материалом, но и представляет собой настоящий культурный символ. Каждый уголок деревни хранит осязаемые следы мастерства: тонко вырезанные порталы, барельефы, дворянские гербы, фонтаны и украшения, свидетельствующие об утончённости местной школы. Каменотёсы Оратино были известны далеко за пределами Молизе и оставили следы своего таланта в многочисленных архитектурных произведениях, разбросанных по всему югу. Эта традиция, живая и сегодня благодаря активным мастер-классам, способствует тому, что Оратино превратилась в деревню-музей под открытым небом, где каждый камень рассказывает свою историю.

Деревня Оратино в Молизе является одной из самых красивых в Италии: вот что стоит посетить

Эта деревня была включена в число самых красивых деревень Италии, что подчёркивает её художественную ценность, сплочённость жителей и превосходное состояние сохранности. Эта престижная награда была присуждена за подлинную красоту исторического центра, за повседневную пригодность для жизни и за архитектурную гармонию, которую можно ощутить в балансе между религиозными зданиями, дворянскими дворцами и гражданскими постройками. К этому добавляется культурное и ритуальное наследие, которое украшает местную идентичность. Старая деревня является домом для настоящих сокровищ. В церкви Санта-Мария-Ассунта, главном религиозном здании деревни, хранятся драгоценные фрески восемнадцатого века, среди которых выделяется Успение Пресвятой Богородицы 1791 года.

Дворец дожей, также известный как Палаццо Джордано, представляет собой элегантное здание восемнадцатого века, которое свидетельствует о присутствии аристократических семей и их роли в качестве покровителей. За пределами исторического центра находится церковь Санта-Мария-ди-Лорето, украшенная деревянными статуями местного производства. На самой высокой точке деревни стоят остатки Рокка, древней ломбардской башни, с которой открывается широкий вид на долину.

Двухдневный маршрут по Оратино и окрестностям в мае

Весна, особенно май, является лучшим временем для посещения Оратино. Умеренная температура, цветы, которые украшают сельскую местность, и яркие дни создают идеальные условия для спокойного знакомства с деревней. 14 мая отмечается праздник Сан-Бонифачо, покровителя города. Мероприятие объединяет сообщество вокруг религиозных обрядов, шоу, рынков и типичных традиционных блюд Молизе. Это особая возможность соприкоснуться с душой деревни и оценить её аутентичность. Для тех, кто хочет полностью погрузиться в атмосферу Оратино, двух дней может быть достаточно, чтобы понять её красоту, а также открыть для себя окрестности.

Первый день

В первый день желательно посвятить время историческому центру деревни. Узкие каменные улочки, уютные площади и дома, расположенные в холмистой местности, перенесут вас в измерение вне времени. Начать день можно с посещения церкви Санта-Мария-Ассунта и её фресок. Впоследствии остановка в Герцогском дворце позволит вам открыть для себя благородную архитектуру восемнадцатого века в Молизе. После обеда, приготовленного из местных продуктов, вторая половина дня может продолжиться прогулкой к Рокке и Бельведеру Колизея, где Фонтан памяти завершает впечатление от искусства и природы.

Второй день

Второй день можно начать с экскурсии в церковь Санта-Мария-ди-Лорето в нескольких километрах от центра. Окрестности прекрасно подходят для прогулок между мегалитическими стенами, природными тропами и сельскохозяйственными пейзажами. На обед вы можете выбрать пикник на природе или остановиться в местном фермерском доме.

Во второй половине дня активный отдых включает в себя восхождение на Львиный хребет, возможно, в сопровождении гидов, или восхождение на Морджиа ди Оратино. Кроме того, короткое посещение близлежащих деревень, таких как Кастропиньяно или Ферраццано, может завершить путешествие, чтобы вы открыли для себя сельское сердце Молизе. Одним словом, Оратино раскрывает себя как место, где искусство сливается с камнем, где виды выглядят как живые картины и где каждому сезону есть что рассказать, но именно в мае эта деревня в Молизе в полной мере раскрывает всю свою красоту.

Уточнения

Оратино (итал. Oratino) — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Кампобассо.

