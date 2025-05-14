Цены падают, интерес растёт: почему Анапа и Темрюк снова в тренде

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт по южным курортам Владимир Лифантьев предлагает пересмотреть формат отдыха в Анапе и Темрюкском районе. Из-за последствий разлива мазута полноценный пляжный сезон оказался под вопросом, но это не означает, что отпуск будет испорчен.

Фото: t.me/razvozhaev by Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка мазута на пляжах Севастополя

Альтернатива есть — городские прогулки, экскурсии по историческим местам, дегустации и термальные источники. Как передаёт ТАСС слова Лифантьева, такие маршруты позволят провести время насыщенно и комфортно. Гулять можно даже по пляжу, но только в обуви — из-за возможных остатков мазута в песке.

Выбирать стоит отели с бассейнами — они становятся настоящим спасением в условиях ограниченного доступа к морю. К тому же цены на гостиницы уже начали снижаться, в отдельных случаях вплоть до двух раз, что делает отдых более доступным.

На сегодняшний день Роспотребнадзор признал непригодными 141 пляж в Анапе и 9 — в Темрюке. Пострадавшая зона охватывает около 60 км побережья из 450 км пляжей Краснодарского края.

Особенно уязвимы песчаные пляжи — после очистки на многих из них исчез песок, а мазут, оставшийся в глубине, нагревается до 80°C, вызывая термические ожоги.

Галечные пляжи в более выгодном положении — они пострадали меньше, но и к ним следует подходить с осторожностью. Туристам рекомендуют использовать официальную карту безопасных пляжей, которая регулярно обновляется в открытом доступе.

Ожидается, что до конца июня выбросы мазута продолжатся, поэтому туристам стоит планировать отпуск с поправкой на реалии. Однако даже в таких условиях Анапа и Темрюк остаются привлекательными: мягкий климат, гастрономические маршруты, природа и снижение цен делают отдых интересным и доступным.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт. Город краевого подчинения и административный центр муниципального образования «Город-курорт Анапа».

