Цены падают, интерес растёт: почему Анапа и Темрюк снова в тренде

Эксперт по южным курортам Владимир Лифантьев предлагает пересмотреть формат отдыха в Анапе и Темрюкском районе. Из-за последствий разлива мазута полноценный пляжный сезон оказался под вопросом, но это не означает, что отпуск будет испорчен.
Альтернатива есть — городские прогулки, экскурсии по историческим местам, дегустации и термальные источники. Как передаёт ТАСС слова Лифантьева, такие маршруты позволят провести время насыщенно и комфортно. Гулять можно даже по пляжу, но только в обуви — из-за возможных остатков мазута в песке.
Выбирать стоит отели с бассейнами — они становятся настоящим спасением в условиях ограниченного доступа к морю. К тому же цены на гостиницы уже начали снижаться, в отдельных случаях вплоть до двух раз, что делает отдых более доступным.
На сегодняшний день Роспотребнадзор признал непригодными 141 пляж в Анапе и 9 — в Темрюке. Пострадавшая зона охватывает около 60 км побережья из 450 км пляжей Краснодарского края.
Особенно уязвимы песчаные пляжи — после очистки на многих из них исчез песок, а мазут, оставшийся в глубине, нагревается до 80°C, вызывая термические ожоги.
Галечные пляжи в более выгодном положении — они пострадали меньше, но и к ним следует подходить с осторожностью. Туристам рекомендуют использовать официальную карту безопасных пляжей, которая регулярно обновляется в открытом доступе.
Ожидается, что до конца июня выбросы мазута продолжатся, поэтому туристам стоит планировать отпуск с поправкой на реалии. Однако даже в таких условиях Анапа и Темрюк остаются привлекательными: мягкий климат, гастрономические маршруты, природа и снижение цен делают отдых интересным и доступным.
Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт. Город краевого подчинения и административный центр муниципального образования «Город-курорт Анапа».
Выключаете мотор сразу после поездки? Это может разрушать его изнутри. Узнайте, сколько нужно подождать, чтобы продлить срок службы агрегата.