Город в облаках: где спрятан самый высокий вулкан Мексики

2:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Между Веракрусом и Пуэблой скрывается волшебный уголок — город Орисаба. Его признали одним из «Pueblos Mágicos» за природную красоту, богатую культуру и невероятные пейзажи. Но настоящая магия начинается, когда вы решаете исследовать его не как турист, а как исследователь — шаг за шагом, с видом на самый высокий вулкан страны.

Фото: flickr.com by Turismo Bahia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мексика, Орисаба

Путешествие к вулкану и вглубь джунглей

Орисабу окружают настоящие чудеса природы. Главная гордость — Пико-де-Орисаба, ледяной великан и третий по высоте пик Северной Америки.

Восхождение на него требует подготовки и гида, но для начинающих есть тропы с панорамными видами, водопадами и кристально чистыми лагунами.

В Лагуне-де-Охо-де-Агуа можно освежиться в родниковой воде, окружённой зеленью, лодками, горками и закусочными. Вход бесплатный, но лучше приходить пораньше.

Одно из самых ярких впечатлений — маршрут Пасео-де-лос-500-Эскалонес. Это не просто лестница из сотен ступеней, а ворота в облачные леса и парк Каньон-Рио-Бланко.

Здесь вас ждёт зиплайн через каньон и вид на каскад Элефанте — водопад, напоминающий хобот и бивни слона.

Город, где история встречается с модерном

Чтобы прочувствовать ритм Орисабы, начните прогулку по набережной — она пронизывает город с севера на юг, соединяя парки, музеи и уникальные достопримечательности.

Среди них — Железный дворец (Паласио-де-Иерро), спроектированный самим Гюставом Эйфелем. Это единственное металлическое здание в стиле модерн, в котором сейчас размещены четыре музея.

Не упустите шанс купить билет Oritour всего за 2,50 доллара — он даёт доступ в десяток музеев.

Среди них: музей пива, интерактивный музей Орисабы и Каса-де-лас-Лейендас — мрачноватый, но увлекательный музей местных легенд и мифов.

Вид с высоты и немного адреналина

Не хотите идти пешком? Поднимитесь на канатной дороге Телеферико-де-Орисаба, отправляясь с площади Пичукалько в парк Серро-дель-Боррего.

За 3 доллара вас ждёт стеклянная смотровая площадка Atalaya de Cristal. А за 5 долларов — захватывающий зиплайн прямо над городом.

Как добраться?

Из Мехико в Орисабу можно доехать автобусом за 5 часов. Или долететь до Веракруса, а оттуда — 137 км на авто или такси. В Орисабе нет аэропорта, но дорога стоит того.

Уточнения

Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos,) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки. Столица — Мехико.



Ориса́ба (исп Pico de Orizaba) или Ситлалте́петль (аст. Cītlaltepētl от ситлалли - "звезда", тепетль - "гора") — действующий вулкан в Мексике, самая высокая вершина страны. Третья по относительной высоте в Северной Америке (4922 м).

