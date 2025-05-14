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Швед стал жертвой аферы после отдыха: один визит в отель — и годы проблем

2:47
Туризм

Мужчина из Оскарсхамна, что на юге Швеции, оказался в центре странной и неприятной истории. Сначала это выглядело как ошибка, но со временем всё больше напоминало тщательно продуманное мошенничество.

Хакер в маске и перчатках с ноутбуком
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хакер в маске и перчатках с ноутбуком

Спустя четыре года после его пребывания в отеле с его банковского счёта начали списываться деньги — без объяснений и на основе данных, предоставленных при заселении.

Он заплатил за отель… четыре года спустя

Сумма, по слухам, была не слишком крупной, но сам факт остаётся тревожным. Особенно учитывая, что вернуть деньги спустя столько времени почти невозможно.

Расследование продолжается, но случай стал очередным тревожным сигналом — личные данные требуют особой защиты.

Как работает оплата в отелях

Важно понимать: запрашивать данные банковской карты — обычная практика для гостиниц. Это гарантия, что клиент не откажется от брони в последний момент.

Чаще всего деньги не списываются — сумма лишь «замораживается» до момента оплаты, как правило, при выезде.

Если клиент ничего не нарушает, блокировка снимается. Но если гость оставил неоплаченные счета — за еду, мини-бар или иные услуги — отель имеет право удержать средства.

Но когда это становится мошенничеством?

Проблемы начинаются, когда списания происходят без уведомлений и по прошествии длительного времени.

Иногда это результат фишинга — пользователь вводит данные на поддельном сайте, который выглядит как настоящий. Часто виновата вовсе не гостиница.

Вот почему стоит дважды проверять:

  • Является ли сайт официальным?
  • Использует ли он безопасное соединение (https)?
  • Не требует ли он избыточных данных (например, CVC и доступ к онлайн-банкингу)?
     

Как защититься?

Вот несколько простых, но важных рекомендаций:

  • Бронируйте через проверенные платформы или напрямую на сайте отеля, убедившись в его подлинности.
  • Избегайте использования общедоступных Wi-Fi при вводе платёжных данных.
  • Храните копии квитанций и чеков.
  • Регулярно проверяйте список предварительно авторизованных транзакций.
  • Подключите уведомления о любых операциях по счёту.

Это не единичный случай

Хотя речь идёт о конкретном гражданине, подобные случаи происходят и в других странах Европы.

Жертвы остаются с минимальными шансами на восстановление справедливости — время играет против них.

Эта история — не про злой умысел отельеров, а о реальности, в которой любая ошибка может стоить дорого. Не стоит бояться оставлять данные карты, но и быть наивным не стоит.

Уточнения

Фи́шинг (англ. phishing от fishing "рыбная ловля, выуживание") — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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