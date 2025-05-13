Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лицо не стареет — его старят брови: проверь три точки прямо сейчас
Используете салфетки из микрофибры неправильно: вот как сделать уборку эффективной
Невидимая граница на дороге: как вовремя понять, что знак больше не действует
Тренажёр — не волшебная палка: как не купить дорогую декорацию для спальни
Пенсии вырастут до 45 тысяч, но депутаты признают: этого мало
Искусственный нейрон изменит жизнь тысяч людей — вот почему это важно
Эти любимые блюда повышают риск рака — особенно на огне
Lada Granta остаётся на конвейере: АвтоВАЗ развеял слухи
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад

Железная дорога СССР. Вагон-ресторан как весёлое начало отпуска

2:16
Туризм

Ах, вагон-ресторан советского поезда! Это вам не современные бистро на колесах с их унылым фастфудом.

Вагон-ресторан ретро-поезда Екатеринбург -Верхняя Пышма 26 сентября 2020 года
Фото: commons.wikimedia.org by Иван Абатуров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вагон-ресторан ретро-поезда Екатеринбург -Верхняя Пышма 26 сентября 2020 года

Нет, это был целый портал в другое измерение, где время текло медленнее, а еда… ну, скажем так, обладала неповторимым колоритом. А почему он мог стать "весёлым началом отпуска"?

Предвкушение "кулинарных изысков".

Само осознание, что сейчас ты отведаешь блюда, приготовленные в условиях тряски и ограниченного набора продуктов, уже вызывало нездоровый азарт. Что сегодня предложит нам шеф-повар на колесах? Загадка! Интрига!

"Романтика" первого застолья.

Собравшись за шатким столиком, покрытым видавшей виды клеенкой, с незнакомыми попутчиками, вы уже чувствовали себя частью большого железнодорожного братства. Тосты за "удачную дорогу" и "хороший отпуск" звучали с искренней наивностью.

"Атмосфера" неспешности.

В отличие от суетливых вокзальных буфетов, в вагоне-ресторане царила своя, особая неторопливость. Официантка, несущая вам "котлету по-киевски" (надеюсь, курица там все-таки была), двигалась с грацией замедленной съемки, давая вам время насладиться предвкушением.

"Дегустация" местного колорита.

Меню варьировалось от региона к региону, предлагая "уникальные" блюда, отражающие местную кухню (в интерпретации повара вагона-ресторана, конечно). Это был своего рода гастрономический квест по просторам страны.

"Застольные беседы".

Вагон-ресторан был отличным местом для знакомств и задушевных разговоров. Под стук колес можно было разговориться с попутчиками и узнать много нового о жизни в разных уголках страны. Иногда эти беседы были настолько "веселыми", что начало отпуска запоминалось надолго.

Конечно, стоит признать, что "веселье" в вагоне-ресторане могло быть весьма специфическим и зависело от компании, настроения и, конечно же, качества еды. Но в любом случае, это был неотъемлемый элемент советского железнодорожного путешествия, который многие вспоминают с улыбкой (пусть и слегка ироничной).

Сейчас читают
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого
Авто
Передача вместо ручника — ошибка, которая стоит дорого Аудио 
Забудьте про тяпку: как вырастить картошку без прополки
Садоводство, цветоводство
Забудьте про тяпку: как вырастить картошку без прополки Аудио 
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Красота и стиль
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру Аудио 
Популярное
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук

Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.

От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Хозяин, не делай так больше: 15 вещей, которые причиняют кошке боль
Что посадить рядом с огурцами, чтобы вкус стал ярче, а урожай — богаче
Жакет отменяется: новая модная угроза вторглась в гардеробы по всему миру
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске. Это предательство или хитрый план? Любовь Степушова Секреты работы карбюратора: школьная физика на практике Дмитрий Плотников Чудовищный альянс: как смерть Сталина могла изменить ход Второй мировой войны Игорь Буккер
Спасение роз: советы по уходу, если они не показывают признаки роста
Пять способов подчеркнуть глаза без капли туши — эффект вас удивит
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Почему в СССР манка по утрам была обязательной?
Последние материалы
Невидимая граница на дороге: как вовремя понять, что знак больше не действует
Тренажёр — не волшебная палка: как не купить дорогую декорацию для спальни
Пенсии вырастут до 45 тысяч, но депутаты признают: этого мало
Искусственный нейрон изменит жизнь тысяч людей — вот почему это важно
Железная дорога СССР. Вагон-ресторан как весёлое начало отпуска
Эти любимые блюда повышают риск рака — особенно на огне
Lada Granta остаётся на конвейере: АвтоВАЗ развеял слухи
Селёдка, которую съедают до картошки: самый вкусный маринад
Робот от Маска станцевал на камеру — и это только начало
Что будет, если США ужесточат санкции: Россия озвучила свой план
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.