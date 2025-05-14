Штраф за спешку: Turkish Airlines жёстко ограничит движение

Неприятная новость для тех, кто не может усидеть в кресле после приземления. Turkish Airlines, одна из крупнейших авиакомпаний мира, вводит новые меры: теперь за преждевременное вставание с места во время руления самолёта пассажиров могут ждать административные штрафы. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на внутренние источники.
По информации изданий, санкции грозят тем, кто игнорирует табло "Пристегните ремни" и:
Экипажи Turkish Airlines получили чёткие инструкции: напоминать пассажирам о необходимости соблюдать меры безопасности и фиксировать случаи нарушений для дальнейших мер.
Хотя на официальном сайте Turkish Airlines пока нет прямых упоминаний о штрафах, СМИ ссылаются на новое постановление Главного управления гражданской авиации Турции (SHGM).
Документ даёт право авиакомпаниям применять штрафные санкции за несоблюдение инструкций экипажа.
Пока не уточняется, о каких суммах идёт речь, но это может стать реальной головной болью для любителей "вскочить первым" и бегом покинуть салон.
Turkish Airlines (тур. Türk Hava Yolları (THY), переводится как Турецкие авиалинии) — флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Совершает регулярные рейсы в 220 иностранных и 42 внутренних аэропорта в Европе, Азии, Африке и Америке.
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