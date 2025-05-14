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Штраф за спешку: Turkish Airlines жёстко ограничит движение

1:24
Туризм

Неприятная новость для тех, кто не может усидеть в кресле после приземления. Turkish Airlines, одна из крупнейших авиакомпаний мира, вводит новые меры: теперь за преждевременное вставание с места во время руления самолёта пассажиров могут ждать административные штрафы. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на внутренние источники.

Turkish airlines
Фото: www.flickr.com by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Turkish airlines

Что изменится?

По информации изданий, санкции грозят тем, кто игнорирует табло "Пристегните ремни" и:

  • Встаёт сразу после касания земли
  • Начинает доставать багаж с верхних полок до полной остановки
  • Передвигается по салону до отключения табло

Экипажи Turkish Airlines получили чёткие инструкции: напоминать пассажирам о необходимости соблюдать меры безопасности и фиксировать случаи нарушений для дальнейших мер.

На чём основано новое правило?

Хотя на официальном сайте Turkish Airlines пока нет прямых упоминаний о штрафах, СМИ ссылаются на новое постановление Главного управления гражданской авиации Турции (SHGM).

Документ даёт право авиакомпаниям применять штрафные санкции за несоблюдение инструкций экипажа.

Пока не уточняется, о каких суммах идёт речь, но это может стать реальной головной болью для любителей "вскочить первым" и бегом покинуть салон.

Уточнения

Turkish Airlines (тур. Türk Hava Yolları (THY), переводится как Турецкие авиалинии) — флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Совершает регулярные рейсы в 220 иностранных и 42 внутренних аэропорта в Европе, Азии, Африке и Америке.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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