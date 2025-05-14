Лигурия проснулась: как один солнечный день всё изменил

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на капризную погоду начала месяца с ливнями, температурными скачками и непрекращающимися предупреждениями, Лигурия всё-таки дождалась первых по-настоящему летних выходных. И уже во второй уикенд мая на прибрежных пляжах раздались первые настоящие "пляжные аншлаги" — с полотенцами, зонтиками и счастливыми людьми в шортах.

Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пляжи Лигурии

Курортный сезон стартовал — пусть и неофициально

Хотя Арпал начал стандартный мониторинг качества воды для купания ещё с 1 мая, непредсказуемая весенняя погода задержала сезонный наплыв.

Но как только солнце выглянуло стабильно, отдыхающие потянулись к морю — особенно те, кто живёт поблизости и не зависит от отпуска и автобилетов.

Свою часть веселья получили и Леванто, и Ломчелло, и даже оживлённые Порто-Венере и Чинкве-Терре.

Прибрежные участки буквально захватили туристы из соседних регионов. Местные давно знают эти акценты: от пармезанцев и миланцев до тосканцев, которые съехались на мотоциклах и автомобилях, чтобы поймать первую порцию солнца.

Море, песок и немного ветра

Особой популярностью пользовалось побережье Леричи, где сейчас заканчивается реконструкция набережной — скоро снова можно будет бесконечно гулять с мороженым и песчаной солью на губах.

Любители уединения же направились дальше — от Маринеллы до Сан-Теренцо, включая просторный пляж "Голубой Венеры" и легендарное "Лидо".

Конечно, майское солнце пока ещё не ласковое, а ветер временами по-зимнему пронизывающий.

Но желающих почувствовать приближение лета это не остановило: шлёпанцы, полотенца, крем от солнца — и вперёд, к волнам.

Кто-то, решившись на первое погружение, быстро понял, что вода пока ещё совсем не июльская. Но всё равно — на лицах был азарт. Май, ты это сделал

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.



