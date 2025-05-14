Ждать стало выгодно: задержка рейса в Таиланде теперь приносит деньги — и не только

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 20 мая 2025 года Таиланд вводит новые правила компенсаций за авиазадержки. Гражданское авиационное управление страны обновило стандарты обслуживания пассажиров, усилив финансовую защиту тех, кто вынужден подолгу ждать вылета.

Фото: commons.wikimedia.org by BerryJ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Таиланд

Иностранные туристы и местные жители теперь смогут рассчитывать на большее — в прямом смысле.

Что получат пассажиры международных рейсов

В зависимости от длительности задержки, компенсации варьируются от бутылки воды до отеля и кругленькой суммы:

Задержка от 2 часов — авиакомпании обязаны предоставить воду, еду и средства связи.

Более 5 часов ожидания — дополнительно к базовому пакету полагается 1500 батов (~45 долларов), выплата может быть оформлена бонусами или ваучером.

От 10 часов и выше — зависит от расстояния.

Компенсация будет зависеть от расстояния:

До 1500 км — 2000 батов (~60 долларов)

От 1500 до 3500 км — 3500 батов (~105 долларов)

Свыше 3500 км — 4500 батов (~135 долларов)

Важно: вместо денег пассажир может выбрать альтернативу — более щедрые бонусные мили, ценные ваучеры или, при необходимости, бесплатное проживание и трансфер до отеля.

Изменения для внутренних перелётов

Туристы, путешествующие внутри страны, тоже окажутся в выигрыше.

За задержку более 5 часов теперь будут платить вдвое больше — 1200 батов вместо прежних 600 (~36 долларов). За отмену рейса — 1500 батов (~45 долларов) вместо 1200.

Эти изменения направлены на повышение качества обслуживания и стимулирование авиакомпаний к большей ответственности перед клиентами.

Уточнения

Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย ), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

