Ждать стало выгодно: задержка рейса в Таиланде теперь приносит деньги — и не только

С 20 мая 2025 года Таиланд вводит новые правила компенсаций за авиазадержки. Гражданское авиационное управление страны обновило стандарты обслуживания пассажиров, усилив финансовую защиту тех, кто вынужден подолгу ждать вылета.
Иностранные туристы и местные жители теперь смогут рассчитывать на большее — в прямом смысле.
В зависимости от длительности задержки, компенсации варьируются от бутылки воды до отеля и кругленькой суммы:
Компенсация будет зависеть от расстояния:
Важно: вместо денег пассажир может выбрать альтернативу — более щедрые бонусные мили, ценные ваучеры или, при необходимости, бесплатное проживание и трансфер до отеля.
Туристы, путешествующие внутри страны, тоже окажутся в выигрыше.
За задержку более 5 часов теперь будут платить вдвое больше — 1200 батов вместо прежних 600 (~36 долларов). За отмену рейса — 1500 батов (~45 долларов) вместо 1200.
Эти изменения направлены на повышение качества обслуживания и стимулирование авиакомпаний к большей ответственности перед клиентами.
Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย ), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.
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