Заброшенные, таинственные, прекрасные: эти крепости в Италии были забыты веками — но теперь всё изменилось

3:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кампания у всех ассоциируется с лазурным побережьем Амальфи и культурными сокровищами Неаполя, который в этом году празднует 2500 лет. Но за пределами шумных туристических маршрутов прячется ещё одно великолепие — древние замки, крепости и цитадели, раскиданные по холмам, побережьям и деревням.

Фото: commons.wikimedia by Roberto Strafella, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Италия, замки, культурное наследие

Май — месяц замков

В рамках Национальных дней замков 2025 года по всей Италии откроются более 40 исторических объектов.

Кампания присоединилась к инициативе особенно активно: весь май жители и туристы смогут посетить замки, обычно недоступные для публики.

Экскурсии, выставки и культурные маршруты организованы в сотрудничестве с муниципалитетами и волонтёрами.

Что посмотреть в Кампании

Герцогский замок Сант'Агата-деи-Готи (Беневенто)

Стоящий на туфовой скале, этот замок — настоящая гордость Самнио. Его история уходит корнями в лангобардскую эпоху, а фрески, дворики и башни рассказывают о былой роскоши и военной мощи.

Четыре замка долины Сабато (Авеллино)

Редкая возможность пройти по одному маршруту через замки Караччоло в Монтефредане, Монтефуско — бывшую тюрьму Бурбонов, Меркольяно и Суммонте. Каждое здание — это артефакт истории Ирпинии.

Замок Марильяно (Неаполь)

От нормандской крепости до резиденции аристократии — этот дворец отражает все переломы неаполитанской истории. Он до сих пор хранит величественные лестницы и фрески XVIII века.

Castel Sant'Elmo (Неаполь)

Расположенный на холме Вомеро, замок — символ города. Звездообразная форма, панорамный вид и музей современного Неаполя внутри делают его обязательной остановкой для всех, кто любит урбанистику и историю.

Агрополи (Салерно)

Замок с видом на Тирренское море сохранил следы византийцев, норманнов и арагонцев. Сегодня здесь проходят фестивали, театральные постановки и выставки — всё в декорациях древней цитадели.

Крепость Роккаромана (Казерта)

До вершины ведёт тропа через леса. Внутри — винтовая лестница, камин, цистерна и средневековая церковь с фресками. Вид на горы Матезе и долину Монте-Маджоре — награда за подъём.

Замок Теджано (Салерно)

Символ династии Сансеверино. Пятиугольная планировка, башни и терраса, с которой открывается пейзаж Валло-ди-Диано, превращают его в живую открытку из прошлого.

Почему стоит поехать

Эти замки — не просто стены. Это память, легенды, архитектура и возможность пройти туда, где ещё не ступала нога туриста.

Национальные дни замков — отличный повод открыть Кампанию с неожиданной стороны.

Уточнения

За́мок — строение, здание (или комплекс зданий), сочетающее в себе жилые и оборонительно-фортификационные задачи. В наиболее распространённом значении — укреплённое жилище феодала в средневековой Европе.



Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana,) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Занимает Апеннинский полуостров, Паданскую равнину, южные склоны Альп, острова Сицилия, Сардиния и ряд мелких островов.

