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Возвращение в небо: Китай меняет курс в авиации

1:36
Туризм

Спустя месяц после введения строгих ограничений, Китай неожиданно отменил запрет на покупку американских самолётов и запчастей у Boeing. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Boeing 737
Фото: wikimedia.org by Acefitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Boeing 737

Запрет и откат: что произошло

Ранее, в ответ на санкционное давление со стороны США, китайские власти запретили местным авиакомпаниям не только получать новые самолёты Boeing, но и заключать любые сделки с американскими производителями авиационного оборудования.

Символом этой "заморозки" стал Boeing 737 Max, предназначенный для Xiamen Airlines — лайнер вернули обратно на завод в Сиэтле, даже не успев передать заказчику.

Интерес к таким "отказным" самолётам сразу же проявили другие игроки. Так, о готовности приобрести машины, отклонённые Китаем, заявила саудовская авиакомпания Riyadh Air.

Что теперь?

Теперь, по данным Bloomberg, ограничения отменены. Китайские авиаперевозчики получили "зелёный свет" — они могут сами определять, когда и на каких условиях им приобретать американские самолёты и комплектующие.

Этот шаг может существенно повлиять на глобальный рынок авиации. Boeing, который в последние годы столкнулся с рядом производственных и имиджевых проблем, теперь получает доступ к одному из крупнейших рынков в мире — и делает это в момент, когда мировая авиация восстанавливается после пандемийного спада.

Уточнения

The Boeing Company ("Бо́инг") — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники. С середины 2022 года штаб-квартира находится в Арлингтоне (штат Виргиния).

Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии. Столица — Пекин; другие крупные города — Чунцин, Шанхай, Гуанчжоу, Нанкин, Харбин и т. д.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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