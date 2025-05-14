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Это место похоже на Барселону: итальянская деревушка, которая выглядит как мозаичная сказка

2:13
Туризм

Если вы мечтали попасть в Парк Гуэль, но Барселона пока остаётся в списке "на потом", есть место, где атмосферу гениального Антонио Гауди можно почувствовать и без перелёта: это Виетри-суль-Маре — живописная деревня на побережье Кампании, которая скрывает в себе сюрпризы, достойные обложки глянца.

Италия
Фото: commons.wikimedia.org by Jiuguang Wang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Италия

Итальянская Барселона? Да, но со вкусом лимонов и видом на море

В самом сердце Виетри, на склоне над заливом Салерно, раскинулась Муниципальная вилла — настоящая галерея под открытым небом, где пейзаж сливается с искусством.

Яркая плитка, фонтаны, перила, стены и скамейки выложены керамикой ручной работы, отражающей цвета, свет и линии, очень напоминающие стиль модернизма. Это место вдохновлено творчеством Гауди, но при этом остаётся по-настоящему итальянским.

Неудивительно, что прогулка здесь похожа на медитацию: море внизу, мозаика вокруг, а впереди — сцена амфитеатра, где летом проходят музыкальные вечера и театральные постановки. И всё это — на фоне бескрайнего Средиземного горизонта.

От фаянса до фресок: чем живёт Виетри

Виетри-суль-Маре славится не только керамикой и видами. Его центр — это лабиринт улочек, где за каждым углом прячутся мастерские, сувенирные лавки и миниатюрные дома, украшенные яркой плиткой.

Главный религиозный символ деревни — церковь Святого Иоанна Крестителя с потрясающим куполом, облицованным расписной керамикой.

Неподалёку, в районе Райто, находится музей керамики, где можно увидеть шедевры, созданные местными мастерами за последние столетия.

А спускаясь к морю, вы окажетесь на пляже у подножия скал "Два брата" — двух каменных гигантов, окутанных романтическими легендами.

Место для тех, кто хочет вдохнуть красоту

Виетри — это не просто деревня, это место силы для тех, кто ценит искусство, природу и подлинную атмосферу.

Сюда приезжают не за шумными вечеринками, а за эстетикой, эмоциями и, возможно, вдохновением.

Уточнения

Кампа́ния (лат. campania "равнина", от campus "поле"): — область в южной Италии.

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Анто́ни Пла́сид Гилье́м Гауди́-и-Корне́т (также Анто́нио; кат. Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet; 25 июня 1852, Реус, Каталония — 10 июня 1926, Барселона) — испанский архитектор, большинство проектов которого, включая самую масштабную его постройку, храм Святого Семейства, возведено в Барселоне.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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