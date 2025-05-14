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Секреты настоящего вкуса жизни: если ты это не вкусил, значит и не жил

2:35
Туризм

Регион Кампания, известный своей природной красотой и кулинарными традициями, предлагает уникальный опыт агротуризма.

Пицца
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пицца

Вдали от шумных курортов, в тени виноградников, на склонах холмов и у подножия вулканов расположились 12 фермерских домов, каждый из которых предлагает особенную атмосферу и искреннее гостеприимство.

Ферма Альванета, в самом сердце парка Чиленто, славится органическим подходом. Всё - от овощей до сыров и мяса — производится на месте, а в ресторане подают простую, насыщенную вкусовую классику.

Masseria Campierti, у подножия горы Массико, удивляет мясными ассорти и домашней пастой. В магазине — вина и ароматное оливковое масло.

Семейная ферма Casa Gasparro в холмистом Чиленто производит масло, мёд и вино. Основу кухни составляют редкие местные породы мяса, в том числе пелателла (фрикадельки, вяленое мясо, ячменная брага со свиной шкуркой, местная порода свиней с нежным и вкусным мясом, а также запечённый кролик и цыплёнок каччиаторе).

В Il Gruccione можно отведать блюда из сада Monte Spina, с видом на вулкан. Меню обновляется каждую неделю, следуя сезонности.

Isca delle Donne совмещает винодельню, зоопарк и магазин с дегустацией. Домашняя кухня — с продуктами из собственного сада.

Lavinum — ресторан в старинном погребе, где вежливые официанты или сам повар подают рыбные блюда и домашнее вино в обрамлении кухни в стиле flegrea. Вид панорамы с террасы захватывает дух. 

Casale Lario радует пейзажами и атмосферой. Особенно популярен для свадеб и праздников. 

У Бернардино Ломбардо меню построено на древних рецептах и сезонных продуктах. Это гастрономическое королевство открыто не каждый день — лучше уточнять заранее.

На Moresani вас ждут велопрогулки, кулинарные курсы, апартаменты и тёплый семейный приём.

La Porta della Sirena совмещает фермерство с буйволами и ресторан высокой кухни — идеален для торжеств.

Zio Cristoforo расположен всего в полутора километрах от моря и предлагает отдых у бассейна, уютные номера и блюда из местных продуктов.

Агротуризм в Кампании — это не просто отдых. Это возвращение к настоящему вкусу жизни.

Уточнения

Италья́нская ку́хня (итал  Cucina italiana) — традиционная кухня Италии, распространённая и популярная во всём мире, благодаря таким блюдам, как пицца и спагетти. Она очень разнообразная и региональная; в каждом регионе есть свои традиционные блюда.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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