Туристы проскочили мимо — и слава богу: здесь осталась настоящая Италия

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если при словах "побережье Амальфи" вы сразу представляете открытки с морем, пастельными фасадами и тарелками свежей пасты, то деревушка Cetara подарит вам всё это — и даже больше. Только без суеты и толп.

Фото: unsplash.com by Max Goncharov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мальчик в море

Уют, море и ощущение времени

В отличие от гламурного Позитано или шумного Амальфи, Cetara живёт своим, неспешным ритмом. Здесь кажется, что время остановилось.

Рыбацкие лодки качаются в гавани, сети сушатся под солнцем, а по узким улочкам бегут дети. Всё дышит искренностью и морем.

Цветные домики, уютно устроившиеся у самого берега, встречают путешественников с теплом. С первых минут становится ясно: здесь живут не ради того, чтобы удивлять туристов, а чтобы просто быть.

Настоящее гастрономическое сокровище

Cetara — это не просто «вкусно». Это город, где пища становится искусством. Главный местный деликатес — colatura di alici, янтарный соус из анчоусов, производимый по старинным традициям.

Это “жидкое золото” региона: насыщенное, ароматное, идеально подходит к пасте и овощам. И да, местные производители с гордостью делятся своими секретами — загляните в их мастерские.

Не только вкусы, но и виды

Пляжи в Четаре маленькие, но именно в этом их прелесть. Например, пляж Ланнио — настоящий оазис тишины. Скалы, кристально чистая вода и шелест волн — всё, что нужно для перезагрузки.

Прогулка по деревне приведёт вас к старинной церкви Святого Петра с фаянсовым куполом и к вице-королевской башне — некогда фортификации, а сегодня — месту культурных событий и выставок.

Когда приезжать?

Июнь — идеальное время. Именно тогда проходит праздник Святого Петра с уличными процессиями, огнями и блюдами местной кухни.

А в декабре здесь отмечают праздник анчоусов — повод вкусно отметить одно из главных гастрономических богатств деревни.

Место, которое легко полюбить

Cetara не стремится быть популярной, и, возможно, именно поэтому попадает прямо в сердце.

Это не «туристическая локация», а настоящий мир, где красота — в деталях, вкус — в простоте, а жизнь — в неспешности.

Уточнения

Ама́льфи (итал. Amalfi) — приморский город у Салернского залива в итальянской провинции Салерно, местопребывание архиепископа и столица средневековой морской республики.

