Туристы проскочили мимо — и слава богу: здесь осталась настоящая Италия

Если при словах "побережье Амальфи" вы сразу представляете открытки с морем, пастельными фасадами и тарелками свежей пасты, то деревушка Cetara подарит вам всё это — и даже больше. Только без суеты и толп.
В отличие от гламурного Позитано или шумного Амальфи, Cetara живёт своим, неспешным ритмом. Здесь кажется, что время остановилось.
Рыбацкие лодки качаются в гавани, сети сушатся под солнцем, а по узким улочкам бегут дети. Всё дышит искренностью и морем.
Цветные домики, уютно устроившиеся у самого берега, встречают путешественников с теплом. С первых минут становится ясно: здесь живут не ради того, чтобы удивлять туристов, а чтобы просто быть.
Cetara — это не просто «вкусно». Это город, где пища становится искусством. Главный местный деликатес — colatura di alici, янтарный соус из анчоусов, производимый по старинным традициям.
Это “жидкое золото” региона: насыщенное, ароматное, идеально подходит к пасте и овощам. И да, местные производители с гордостью делятся своими секретами — загляните в их мастерские.
Пляжи в Четаре маленькие, но именно в этом их прелесть. Например, пляж Ланнио — настоящий оазис тишины. Скалы, кристально чистая вода и шелест волн — всё, что нужно для перезагрузки.
Прогулка по деревне приведёт вас к старинной церкви Святого Петра с фаянсовым куполом и к вице-королевской башне — некогда фортификации, а сегодня — месту культурных событий и выставок.
Июнь — идеальное время. Именно тогда проходит праздник Святого Петра с уличными процессиями, огнями и блюдами местной кухни.
А в декабре здесь отмечают праздник анчоусов — повод вкусно отметить одно из главных гастрономических богатств деревни.
Cetara не стремится быть популярной, и, возможно, именно поэтому попадает прямо в сердце.
Это не «туристическая локация», а настоящий мир, где красота — в деталях, вкус — в простоте, а жизнь — в неспешности.
Ама́льфи (итал. Amalfi) — приморский город у Салернского залива в итальянской провинции Салерно, местопребывание архиепископа и столица средневековой морской республики.
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