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Туристов точно не надо посылать в палаццо Маннахуоло, они сами туда заявятся. И вот почему

1:55
Туризм

В самом сердце элегантного района Кьяйя в Неаполе скрывается одна из самых необычных достопримечательностей города — лестница в палаццо Маннахуоло. Ставшая архитектурной и фотогеничной иконой, она ежегодно привлекает тысячи туристов и ценителей искусства.

лестница Франческо Д'Андреа, Неаполь, Италия
Фото: commons.wikimedia by paularps, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
лестница Франческо Д'Андреа, Неаполь, Италия

Построенная между 1909 и 1911 годами, лестница выполнена из утончённого мрамора и опирается на консольную конструкцию, что делает её визуально невесомой. Благодаря идеально выверенной эллиптической форме, она образует завораживающую спираль, через которую мягко проникает естественный свет, создавая эффектный визуальный ритм. Балюстрады с цветочными орнаментами отсылают к богатству Неаполитанского барокко.

Дворец Маннахуоло — это синтез модерна и необарокко: плавные линии фасада, изогнутые балконы и массивные витражи создают атмосферу начала XX века. Особенность здания — железобетонная конструкция, редкость для своего времени. На первом этаже дворца располагался кинотеатр Kursaal, в котором начинали свою карьеру легендарные братья де Филиппо, будущие звёзды итальянского театра.

Сегодня лестницу можно увидеть, договорившись с швейцаром на входе — здание остаётся жилым, но интерес к нему не ослабевает. Район Кьяйя предлагает не только архитектурные чудеса, но и атмосферу стиля: бутики, уютные кафе, рестораны с видом на море. В шаговой доступности лестница (буквально: "ступеньки" - gradini) Франческо Д'Андреа и парк Вирджилиано, идеально дополняющие маршрут по малоизвестным "жемчужинам" города.

Если вы ищете место, где можно не только сделать эффектное фото, но и ощутить магию архитектурной мысли, — палаццо Маннахуоло вас точно не разочарует.

Уточнения

Пала́ццо (итал. palazzo, от лат. palatium — дворец) — итальянский городской дворец-особняк XIII—XVI веков. Название происходит от Палатинского холма в Риме, где древнеримские императоры возводили свои дворцы.

Франческо Д’Андреа (итал. Francesco D'Andrea; 24 февраля 1625, Равелло, Кампания — 10 сентября 1698, Кандела, Апулия) — итальянский юрист и натурфилософ.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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