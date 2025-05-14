Скрытые уголки Сицилии, о которых знают лишь местные

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы ищете Сицилию вне туристических маршрутов, где вместо толп — тишина, а вместо сувениров — кристальное море и золотой песок, вам сюда. Уникальные прибрежные уголки, известные лишь местным жителям, подарят совершенно другой опыт знакомства с островом.

Фото: commons.wikimedia by Patrice78500, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Скопелло, Сицилия, Италия

Скопелло — жемчужина в провинции Трапани, расположенная вблизи живописных Фаральони. Это место идеально подойдёт для подводного плавания в прозрачной воде, а вид на скалы и зелень создает ощущение полного слияния с природой.

Каламоши — уединённый уголок между Ното и Марзамеми, в заповеднике Вендикари. Здесь защищённая бухта укрыта скалистыми мысами, а берега покрыты мелким золотым песком. Тёплая и спокойная вода делает это место идеальным для отдыха вдали от городской суеты.

Кала Росса, расположенная на острове Фавиньяна, очаровывает известняковыми скалами, которые на закате приобретают розоватый оттенок. Море здесь сияет всеми оттенками — от бирюзового до насыщенного синего, создавая волшебную атмосферу.

Лучшее время для поездки — май, июнь, сентябрь и октябрь. В эти месяцы мягкий климат сочетается с отсутствием туристических толп. Зимой же побережье становится ветреным и волнующим, превращаясь в драматичный пейзаж, притягивающий ценителей природы.

Подлинная Сицилия — это не только архитектура и кухня, но и ощущение тишины, уединения и единения с землёй и морем. Чтобы по-настоящему прочувствовать дух острова, стоит слушать советы местных — они знают, где спрятана настоящая магия.

Уточнения

Скопелло (итал. Scopello) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.

