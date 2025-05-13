В Москве, в Таганском детском парке им. Прямикова, открылся новый фотопроект Путешествуйте дома — о курорте Роза Хутор

2:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Выставка "Путешествуйте дома" представляет возможности летнего отдыха в горах Сочи.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Фотовыставка Путешествуйте дома. Роза Хутор: Сказка горного Черноморья в Москве

С 1 мая 2025 года, в самом центре Москвы, на Таганке, в Таганском детском парке им. Прямикова, открылся новый совместный проект портала о внутреннем туризме TRIP2RUS. RU и горного курорта "Роза Хутор".

Фотовыставка "Путешествуйте дома. Роза Хутор: Сказка горного Черноморья" расскажет о возможностях летнего отдыха в горах Сочи.

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. На курорте работают отели разной категории звездности, в том числе два из них уровня 5 звезд — Radisson Rosa Khutor и Rosa Springs. Курорт отличается высокими стандартами сервиса и безопасности, а также передовыми технологиями.

Летом здесь активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. В этом летнем сезоне для гостей на "Роза Хутор" открыты 27 пеших горных троп разной сложности. Их общая протяженность составляет 64 километра. Главное преимущество курорта для любителей походов в горах — это возможность прокладывать индивидуальные маршруты и получать таким образом каждый раз новые впечатления от горной природы на разных локациях и высотах.

Даже просто прокатиться по канатным дорогам курорта — уже занимательное путешествие, во время которого можно увидеть всю красоту горных ландшафтов. Всего на "Роза Хутор" 32 современных подъемника. Здесь также открыта единственная в России канатная дорога инновационной системы D-line — "ВерОника". Максимальная высота, на которую можно подняться на канатных дорогах курорта, — 2509 метров над уровнем моря.

Роза Пик — смотровая площадка с панорамным обзором на 360 градусов! Гости курорта поднимаются сюда за невероятными видами и фото на фоне впечатляющих горных вершин. Именно здесь находятся самые популярные экстремальные аттракционы: подвесные мосты, высокогорные качели, виа феррата — для начинающих альпинистов.

Также на выставке посетители познакомятся с Парком альпак "Пача Мама", горным Вейк-парком, парком водопадов "Менделиха", самым популярным аттракционом курорта — родельбаном. Фотоэкспозиция "Путешествуйте дома. Роза Хутор: Сказка горного Черноморья" позволит не только полюбоваться прекрасными видами курорта, но и спланировать поездку на "Роза Хутор"!

Вход на выставку свободный. Она продолжит работать до 31 мая.