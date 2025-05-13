Райский уголок в Европе: пляж лучше чем на Мальдивах

2:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Да, пляжи — это песок, солнце, сёрфинг и солёная вода. Но на Спьяджа-дей-Конильи вода будто светится изнутри, а небо и море сливаются в фантастически голубую картину, словно нарисованную вручную. Этот пляж, прозванный "Кроличьим", в 2025 году вошёл в топ-5 лучших пляжей Европы по версии Tripadvisor и стал лучшим пляжем Италии — неслучайно.

Фото: unsplash.com by Samantha Hartley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Италия, пляжи

Рай среди скал и черепах

Spiaggia dei Conigli находится на Лампедузе — маленьком острове южнее Сицилии, ближе к Тунису, чем к Риму. Это не курорт, а крошечный кусочек земли в Средиземном море, где живёт всего 6000 человек.

Но здесь всё по-другому: белоснежный песок, скалы, словно вырезанные вручную, и чистейшая вода, больше похожая на Мальдивы, чем на Европу.

"Это невозможно передать на фотографиях. Цвета нереальные, атмосфера — волшебная", — отмечают посетители.

Особенно впечатляют местные черепахи. С июня по октябрь на пляже можно наблюдать, как маленькие морские черепашки выбираются из песка и бегут к воде. Это единственное место в Италии, где черепахи откладывают яйца.

Пляж как кадр из кино

Сам пляж — крошечный полумесяц, который можно обойти за две минуты. Скалы здесь невысокие, поэтому горизонт словно растворяется, и создаётся ощущение, что вы стоите прямо посреди океана. Даже в разгар сезона это место остаётся удивительно спокойным.

Пейзажи будто нетронуты человеком — дикая природа, грубые линии берегов и сдержанная растительность придают пляжу первозданность. И это, возможно, главное его достоинство.

Как добраться и стоит ли того?

Да, добраться непросто. Летом до Лампедузы можно долететь прямыми рейсами из Рима, Милана, Болоньи и даже Венеции. Круглый год — из Сицилии (всего час лёта).

Или можно отправиться в медленное, но живописное путешествие на пароме из Порто-Эмпедокле (около 9 часов). От аэропорта до пляжа — 10 минут на такси или 90 минут пешком.

Тем не менее, все, кто туда попал, сходятся в одном: оно того стоит. Лучше всего — остановиться на острове хотя бы на ночь, чтобы по-настоящему прочувствовать атмосферу. Местные отели часто стоят менее 100 евро за ночь.

Например, в городке можно попробовать местное мороженое, отдохнуть от суеты и просто позволить себе ничего не делать.

Уточнения

Lampedusa

Lampidusa

Автор Алексей Тимошкин Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру

(итал., сиц.) — небольшой итальянский вулканический остров в Средиземном море, в 205 км от Сицилии и в 113 км от Туниса. Входит в состав Пелагских островов.