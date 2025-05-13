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Белый песок, тишина и аисты — секретное место на юге Португалии

2:49
Туризм

Пока туристы штурмуют пляжи Лагуша и Албуфейры, настоящая магия Алгарве скрыта в небольшом городке Касела-Велья — у самой границы с Испанией. Здесь, среди утёсов и лагун, вас ждут тишина, морской ветер и потрясающие виды на Атлантику.

Португалия, Алгарве
Фото: commons.wikimedia.org by G Da, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Португалия, Алгарве

Природный парк, который невозможно забыть

Городок возвышается над Риа-Формоза — заповедной зоной, состоящей из барьерных островов, солёных болот и бирюзовых вод.

В зависимости от прилива пейзаж буквально меняется на глазах: песчаные отмели обнажаются, лагуны раскрываются, и кажется, будто весь мир затаил дыхание.

Пляж Прайя-де-Касела-Велья, один из лучших в Европе по версии The Guardian, поражает тишиной и уединённостью. Вместо людей — только аисты и бескрайний белый песок.

От финикийцев до аистов: история и атмосфера

Касела-Велья — это место, где на каждом шагу чувствуется история. Узкие улочки, белые стены с синими ставнями, остатки мавританской архитектуры, древние крепости и цистерны.

Обязательно загляните в церковь Игрежа-Матриш, перестроенную после землетрясения 1755 года. Каменные арки, ренессансный интерьер и тихий дворик погружают в атмосферу XVI века.

А чуть поодаль — мощные стены крепости, защищавшей деревню веками. Сейчас там размещается Национальная гвардия, но фотографии на фоне бастионов с видом на море — обязательны.

Рядом — бывший дом священника Casa do Pároco с необычной белой телефонной будкой, ставшей уличной библиотекой.

Где поесть и остановиться

После прогулок по солнцу самое время поесть. В Restaurante Casa da Igreja — столики прямо под открытым небом у церкви, простые, но изысканные блюда: устрицы, жареные креветки, местное вино.

В Casa Velha — более сытные блюда вроде риса с осьминогом и морского рагу, а также тёплая, почти домашняя атмосфера.

Для тех, кто решит остаться на ночь (а это стоит того), есть несколько вариантов с размахом. Например, Conversas de Alpendre — стильный загородный отель с солёным бассейном, садом и рестораном.

Особое внимание заслуживает домик на дереве: построенный на рожковом дереве, он предлагает вид на море и максимальную уединённость.

Casa Castor — ещё одна находка. Здесь просторные апартаменты с террасами, балконами и кухней. До пляжа — рукой подать. Идеально для неспешных утренних кофе с видом на океан.

Уточнения

Алга́рве (порт. Algarve) — экономико-статистический регион в южной Португалии.  Административный центр — город Фару.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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