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Умбрийское чудо, которое вы точно упустили: где искать романтику среди холмов Италии

2:32
Туризм

Между Римом и Флоренцией, среди холмов Умбрии, скрывается Читта-делла-Пьеве — один из тех итальянских городков, куда хочется сбежать от туристической суеты и остаться подольше. Он может соперничать по красоте с Орвието и Монтепульчано, но при этом остаётся малолюдным и самобытным.

Италия, Тоскана
Фото: commons.wikimedia.org by Davide Papalini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Италия, Тоскана

Атмосфера Средневековья и романтики

Город существует с VII века и до сих пор сохраняет дух той эпохи. Широкие площади, каменные дома и запутанные переулки напоминают о старинной социальной структуре, где рыцари и крестьяне жили бок о бок.

Среди таких улиц — настоящая находка: переулок Бациадонне шириной всего 31,5 дюйма, считающийся одним из самых узких в Италии. Его романтичное название переводится как "Переулок Поцелованных Женщин".

На центральных площадях вы найдёте немало уютных кафе, магазинов и исторических зданий, среди которых выделяется Палаццо делла Коргна, стоящий напротив собора. Этот дворец XVI века — одно из главных архитектурных украшений города.

Местные события, традиции и искусство

Читта-делла-Пьеве не только радует архитектурой, но и живёт насыщенной культурной жизнью. Зимой здесь проходит рождественская ярмарка и устанавливают вертеп, а на Пасху устраивают "живые картины" с библейскими сценами.

Летом особенно ярко отмечаются два праздника: Палио-деи-Терцьери в августе, реконструкция средневековой охоты на быков, и цветочный фестиваль Инфиората в июне — улицы города покрываются изумительными цветочными коврами.

Город также известен тем, что здесь родился Пьетро Перуджино — художник эпохи Возрождения, который расписывал Сикстинскую капеллу и обучал Рафаэля.

Его произведения можно увидеть в местных церквях и в Гражданско-епархиальном музее, где также выставлены работы мастеров готики, барокко и маньеризма.

Гастрономические удовольствия

Читта-делла-Пьеве — отличное место, чтобы попробовать настоящую итальянскую кухню. Здесь популярны кулинарные мастер-классы, на которых туристы учатся готовить пасту с нуля в домах местных жителей.

А средняя стоимость проживания в городе — от $84 до $183 за ночь — делает поездку ещё более привлекательной.

Уточнения

Тоска́на (итал. Toscana,) — область (регион — итал. regione) в центре Италии. Административный центр — город Флоренция.

У́мбрия (итал. Umbria) — регион Италии, большую часть которого занимает провинция Перуджа. Административный центр — город Перуджа.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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