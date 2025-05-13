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Уникальный город где жил Гиппократ, прячется между мегаполисами

2:13
Туризм

Когда речь заходит о Греции, на ум приходят Афины, Акрополь, Санторини или Миконос. Однако за пределами туристических маршрутов скрывается настоящий культурный клад — Ларисса, пятый по величине город страны и, возможно, её самая недооценённая жемчужина.

Греция, Ларисса
Фото: commons.wikimedia.org by Helen Simonsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Греция, Ларисса

Город, где современность и античность живут бок о бок

Ларисса расположена между Афинами и Салониками — двумя известнейшими городами Греции.

Добраться сюда удобно: из Афин поезд идёт около 3,5 часов, из Салоник — полтора. Это идеальное место для остановки по пути, но ещё лучше — сделать его основной точкой маршрута.

Здесь история буквально под ногами. Город был заселён более 10 000 лет назад, и сегодня на его улицах соседствуют древние театры, христианские базилики, византийские улочки и турецкие постройки.

Всё это создаёт атмосферу, в которой вы чувствуете — вы в Греции, но совсем не такой, как на открытках.

Что стоит увидеть

  • Первый античный театр — сердце древней Лариссы, высеченный в склоне холма.
  • Второй театр — римского периода, меньше, но не менее впечатляющий.
  • Диахронический музей — 10 000 лет истории под одной крышей.
  • Базилика Святого Ахилла — с остатками мозаик и следами исчезнувшей эпохи.
  • Базар — лабиринт узких улочек, уносящий в Византию.

А любителям панорамных видов и неспешных прогулок обязательно стоит подняться на холм Агиос-Ахиллиос.

Вкус Фессалии

Близость к плодородным землям Фессалии отразилась и на местной кухне. В тавернах — они здесь называются мезедополии — подают:

  • Бацину — пирог с цукини и фетой,
  • Контосувли — мясо на вертеле,
  • Траханас — густой суп из ферментированной пшеницы,
  • всё это сопровождается местным вином и ципуро.

А после — прогулка вдоль реки Пиниос, визит в бывшую мельницу Паппас, превращённую в культурный центр, и поездка к памятнику Гиппократу.

А чуть дальше — гора Олимп с её легендами и облаками.

Уточнения

Ларисса — один из самых старых городов в Греции 

Гиппокра́т (др.-греч. Ἱπποκράτης, лат. Hippocrates; около 460 года до н. э., остров Кос — около 370 года до н. э., Лариса) — древнегреческий целитель, врач и философ. Вошёл в историю как "отец медицины".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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