Уникальный город где жил Гиппократ, прячется между мегаполисами

Когда речь заходит о Греции, на ум приходят Афины, Акрополь, Санторини или Миконос. Однако за пределами туристических маршрутов скрывается настоящий культурный клад — Ларисса, пятый по величине город страны и, возможно, её самая недооценённая жемчужина.
Ларисса расположена между Афинами и Салониками — двумя известнейшими городами Греции.
Добраться сюда удобно: из Афин поезд идёт около 3,5 часов, из Салоник — полтора. Это идеальное место для остановки по пути, но ещё лучше — сделать его основной точкой маршрута.
Здесь история буквально под ногами. Город был заселён более 10 000 лет назад, и сегодня на его улицах соседствуют древние театры, христианские базилики, византийские улочки и турецкие постройки.
Всё это создаёт атмосферу, в которой вы чувствуете — вы в Греции, но совсем не такой, как на открытках.
А любителям панорамных видов и неспешных прогулок обязательно стоит подняться на холм Агиос-Ахиллиос.
Близость к плодородным землям Фессалии отразилась и на местной кухне. В тавернах — они здесь называются мезедополии — подают:
А после — прогулка вдоль реки Пиниос, визит в бывшую мельницу Паппас, превращённую в культурный центр, и поездка к памятнику Гиппократу.
А чуть дальше — гора Олимп с её легендами и облаками.
Ларисса — один из самых старых городов в Греции
Гиппокра́т (др.-греч. Ἱπποκράτης, лат. Hippocrates; около 460 года до н. э., остров Кос — около 370 года до н. э., Лариса) — древнегреческий целитель, врач и философ. Вошёл в историю как "отец медицины".
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