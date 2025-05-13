Куда могли поехать граждане СССР за границу: самые популярные зарубежные направления при социализме

В СССР заграничные поездки были редкостью и строго контролировались государством.
Личные туристические поездки почти не допускались — за рубеж выезжали только по линии профсоюзов, делегаций, "Интуриста", а также по служебным и культурным обменам. Однако у советского человека всё же был шанс увидеть "чужбину" — особенно если речь шла о странах социалистического лагеря.
Вот топ направлений, куда советские граждане реально могли поехать в 1970–1980-х годах.
Страны социалистического лагеря (Варшавский договор)
Другие социалистические и дружественные страны
Куба (Гавана, Варадеро) — экзотика для избранных: туда отправляли делегации, специалистов и "награждённых". Красивые пляжи, революционный дух, сигары и ром.
Вьетнам — сюда чаще ездили военные специалисты, инженеры, строители. После войны — направление символической солидарности и помощи.
Монголия (Улан-Батор) — близкий союзник СССР. Туда ездили геологи, строители, педагоги и участники обменов. Иногда — туристы.
Китай (в поздние 70-е, после улучшения отношений) — до конфликта 60-х ездили активно, потом поток резко сократился. К концу 70-х начались осторожные визиты.
Югославия (Сплит, Белград, Дубровник) — допускалась как "нейтральная" страна (хотя и была "соц"). Более свободная и западная атмосфера привлекала многих.
Редкие и престижные поездки в капиталистические страны
Сюда только по линии Минкульта, МИД, ВЦСПС, науки, спорта. Франция, Италия, Финляндия, Австрия, Канада, Япония, США, ФРГ. Такие поездки были доступны только узкому кругу: артистам, спортсменам, дипломатам, учёным, иногда "по обмену".
Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.
Ле́йпциг (нем. Leipzig, МФА (нем.): МФА: , лат. Lipsia, в.-луж. Lipsk) — город в Германии, расположенный на западе федеральной земли Саксония.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.