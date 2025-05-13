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Куда могли поехать граждане СССР за границу: самые популярные зарубежные направления при социализме

3:09
Туризм

В СССР заграничные поездки были редкостью и строго контролировались государством.

Прага. Памятник Яну Гусу
Фото: commons.wikimedia.org by Собственная работа, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прага. Памятник Яну Гусу

Личные туристические поездки почти не допускались — за рубеж выезжали только по линии профсоюзов, делегаций, "Интуриста", а также по служебным и культурным обменам. Однако у советского человека всё же был шанс увидеть "чужбину" — особенно если речь шла о странах социалистического лагеря.

Вот топ направлений, куда советские граждане реально могли поехать в 1970–1980-х годах.

Страны социалистического лагеря (Варшавский договор)

  • Прага (Чехословакия) — туристическая жемчужина Восточной Европы. Советские туристы восхищались старинной архитектурой, уютными улочками, недорогим пивом и "чешским качеством".
  • Берлин, Лейпциг, Дрезден (ГДР) — Восточная Германия считалась одной из самых "развитых" стран соцлагеря. Поездка туда была престижной, особенно в восточный Берлин.
  • Будапешт (Венгрия) — термальные курорты, европейский стиль, модные магазины. Советские туристы с удовольствием посещали купальни и покупали венгерскую обувь.
  • София, Варна, Бургас (Болгария) — доступный "заграничный Крым" — морской отдых, понятный язык, дружественная атмосфера. Болгария — самая популярная страна для летнего отдыха за границей.
  • Бухарест, Констанца (Румыния) — менее массовое направление, но тоже открытое для туризма. Курорты на Чёрном море, Карпаты, замки и история Влада Цепеша.

Другие социалистические и дружественные страны

Куба (Гавана, Варадеро) — экзотика для избранных: туда отправляли делегации, специалистов и "награждённых". Красивые пляжи, революционный дух, сигары и ром.

Вьетнам — сюда чаще ездили военные специалисты, инженеры, строители. После войны — направление символической солидарности и помощи.

Монголия (Улан-Батор) — близкий союзник СССР. Туда ездили геологи, строители, педагоги и участники обменов. Иногда — туристы.

Китай (в поздние 70-е, после улучшения отношений) — до конфликта 60-х ездили активно, потом поток резко сократился. К концу 70-х начались осторожные визиты.

Югославия (Сплит, Белград, Дубровник) — допускалась как "нейтральная" страна (хотя и была "соц"). Более свободная и западная атмосфера привлекала многих.

Редкие и престижные поездки в капиталистические страны

Сюда только по линии Минкульта, МИД, ВЦСПС, науки, спорта. Франция, Италия, Финляндия, Австрия, Канада, Япония, США, ФРГ. Такие поездки были доступны только узкому кругу: артистам, спортсменам, дипломатам, учёным, иногда "по обмену".

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе. 

Ле́йпциг (нем. Leipzig, МФА (нем.): МФА: , лат. Lipsia, в.-луж. Lipsk) — город в Германии, расположенный на западе федеральной земли Саксония.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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