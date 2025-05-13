Поезда СССР

Советский отпуск начинался не с чемоданов, а с билета на поезд. Люди неделями "доставали" билеты, договаривались через знакомых на вокзалах, занимали очередь в кассу с 4 утра.
Легендарные маршруты вроде "Москва-Симферополь" или "Челябинск-Сочи" стали неотъемлемой частью советского туризма. Это были поезда мечты, увозившие миллионы граждан к солнцу, морю и санаториям.
Куда и зачем ехали?
Москва — Симферополь
Направление: Крым
Особенности: поезд ходил плотно забитым с конца весны до начала осени — иногда даже с людьми в коридорах.
Челябинск — Сочи
Направление: Кавказ и Черноморское побережье
Особенности: тяжёлое ожидание пересечения всей страны — но с обещанием "лета” в конце дороги.
Поезд — это тоже отдых
Поездка становилась настоящим приключением:
Поезд — часть культуры отпуска
Эпоха ушла, но осталась в памяти
Сегодня маршруты всё ещё существуют, но уже не вызывают такого ажиотажа. В СССР поезд был частью мечты о лете, юге и счастье. Неважно, сколько ехать — важно, куда ты попадёшь. И тысячи людей каждый год готовы были трястись двое суток ради 10 дней под солнцем Чёрного моря.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.