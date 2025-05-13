Российские Мальдивы и Бали: здесь вы найдёте бирюзовую воду, белый песок и уединённые бухты

Эти российские пляжи, по мнению туристов, напоминают Бали и Мальдивы, но стоят в десятки раз дешевле.
Список локаций для туристов собрала медиагруппа PrimaMedia.
Оленевка в Крыму — одно из самых привлекательных мест для тех, кто ищет "российские Мальдивы". Пляжи там покрыты светлым песком, а вода с оттенками бирюзы.
Оленевка признана Министерством туризма одним из самых чистых мест на всём черноморском побережье страны. В селе есть вся инфраструктура, в том числе для отдыха с детьми.
Коса Беляус в Крыму — 6 километров почти безлюдного побережья, омываемого лазурными водами с двух сторон. Там очень мало людей, но и удобств минимум. Однако в 2025 году часть косы за отелем-замком "Викинг" будет закрыта.
Куршская коса в Калининграде славится чистейшим песком и ощущением полного единения с природой.
Генеральские пляжи в Крыму. Многие считают, что там как в Таиланде: тёплое море, золотой песок и полное уединение. Обычно туда едут "дикарями" с палатками.
Сарайский пляж на Байкале. Там нет инфраструктуры, но зато царит абсолютная гармония с природой.
Туристы, которые уже бывали в этих местах, утверждают, что это настоящие места силы.
Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.