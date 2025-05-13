5 самых экологически чистых курортов Черноморского побережья: туда ехать безопасно, считают эксперты

На фоне растущего интереса к экологическим аспектам и качеству пляжного отдыха, сообщество Trip Analytics составило список из 5 самых чистых и красивых курортов Черного моря — от Крыма до Абхазии.
В этих местах чистая вода и уникальная экология.
Первое место занимает Оленевка в Крыму — поселок с прозрачной бирюзовой водой и белоснежными пляжами, который Минтуризм признал одним из самых экологически чистых мест на черноморском побережье. Ассоциация туроператоров России также отметила, что чистота моря и пляжей Оленевки может соперничать с лучшими мировыми курортами, такими как Бали, Карибы и Мальдивы.
Безусловным лидером по чистоте и эстетике является Массандровский пляж в Ялте. Он единственный в Крыму 15-кратный обладатель международной награды "Голубой флаг", что подтверждает чистоту моря, безопасность и развитую инфраструктуру. Пляж часто сравнивают с Черногорией и Италией, а также становится местом проведения различных фестивалей и концертов.
В списке самых чистых курортов также упоминается Форос в Солнечногорском, известный с царских и советских времен, с его старинным парком и часто приплывающими дельфинами.
На Кубани выделяется Сукко — курорт с живописными окрестностями и чистой водой, а также Должанская, славящаяся песчаными косами и целебным климатом. Поселок Новомихайловский известен качеством воды и уединенными пляжами.
В Абхазии вне конкуренции Пицунда с реликтовыми соснами и прозрачной бухтой. Уединенная Мюссера расположена в заповедной зоне, а Лдзаа славится бархатным песком и кристально чистым морем, что делает его идеальным для семейного отдыха.
Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.
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