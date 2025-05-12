Куда россияне устремились вместо Анапы? Эти направления стали самыми популярными

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мазутная катастрофа закрыла купальный сезон в Анапе. В 2024 году курорт посетили около 10 миллионов туристов. Что же будет в 2025-м?

Фото: PxHere by Alessandro Caproni, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загар

По данным агентства AB News, собранным на основе анализа бронирований в системах "Яндекс.Путешествия", "Островок" и "Суточно.ру", а также информации от РСТ и АТОР, большая часть турпотока выбирает курорты Геленджика, Туапсе, Крыма, Турции и Калининградской области.

Еще 10% туристов ждут итогов проверок Роспотребнадзора и отзывов первых отдыхающих, чтобы выбрать направление для отдыха.

Распределение остального потока:

Геленджик и Туапсе на первых местах благодаря транспортной доступности, чистоте пляжей и ценам. Туристы довольны доступностью инфраструктуры. Крым находится на второй строке. Больше туристов поедут на Южный берег, в Евпаторию, Оленевку, Саки, Феодосию, Судак и Новый Свет. Их привлекают инфраструктура, чистота моря, разнообразие пляжей и доступные цены. Турция заманивает отдыхающих системой "все включено" и отсутствием экологических рисков. Бронирования туда выросли на 15% по сравнению с 2024 годом. Калининградская область тоже стала популярной среди русских туристов. Это произошло благодаря широким песчаным пляжам Балтийского моря и удобному авиасообщению. Дагестан и Абхазия также в пятерке лидеров. Они притягивают туристов природными красотами, инфраструктурой и доступной стоимостью туров. В Сочи стабильный спрос, однако город теряет часть туристов из-за высоких цен. Малая часть отдыхающих рассматривает Грузию и ОАЭ как альтернативу Анапе и только 5 процентов опрошенных будут в отпуске дома или на даче.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае.

