Французская идиллия: Марсейян превращает отдых в настоящую гастрономическую одиссею

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Марсейян — тихий, очаровательный прибрежный городок, который уже успели прозвать "французским Миконосом".

Фото: commons.wikimedia.org by Tatyana Peshkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гавань

Солнечные улочки, белые фасады, неспешная жизнь у тихой гавани — всё здесь напоминает греческие острова. Это идеальное место для тех, кто ищет отдых вдали от толп туристов, предпочитая неспешные прогулки по рынкам, велопоездки вдоль канала дю Миди и свежий морской воздух.

Марсейян — спокойствие у воды и настоящий вкус Средиземноморья. Местный порт словно сошёл с открытки: яхты, уютные террасы кафе, умиротворённая атмосфера. Здесь легко забыть о времени — особенно с бокалом белого вина и тарелкой свежих устриц из лагуны Тау.

Гастрономия занимает важное место в жизни деревни. Помимо устриц из Бузига, стоит попробовать мидии на гриле (brasucade), а также местные вина, идеально подходящие к морепродуктам. Настоящей изюминкой станет визит в Дом Noilly Prat — родину знаменитого французского вермута.

Марсейян — отличное место для короткой поездки. Здесь переплетаются природа, культура и море. Протяжённые пляжи в шесть километров подойдут как для семейного отдыха, так и для одиночных прогулок на рассвете.

Любителям активного отдыха тоже будет чем заняться: сапбординг, кайтсёрфинг, морские прогулки и экскурсии в природный заповедник Баньяс, где можно наблюдать редких птиц и насладиться дикой природой.

С исторической точки зрения город также не уступает: Марсейян — одно из старейших поселений Лангедока, основанное более 2500 лет назад греками. Театр в итальянском стиле, старинные винные подвалы и летние водные сражения (жут) — всё это делает деревню настоящим хранилищем истории, передает camping-car-webzine.

Уточнения

Ве́рмут (от нем. Wermut, букв. — полынь) — наиболее популярный вид ароматизированного вина: креплёное вино, ароматизированное полынью, а также другими травами и пряностями.

