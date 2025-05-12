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Не только казино: как Монако превращается в туристический центр мира

2:07
Туризм

Часто при упоминании Монако в воображении всплывают сверкающие казино, элитные спорткары и яхты.

Мужчина в вечернем городе
Фото: unsplash.com by JC Bonassin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в вечернем городе

Но этот уголок Лазурного берега — гораздо больше, чем просто декорации для гламура. Сегодня Монако уверенно сочетает современность с экологической ответственностью, превращаясь в точку притяжения не только для любителей роскоши, но и для тех, кто ценит устойчивое развитие.

Одно из самых известных автоспортивных событий мира "Гран-при Монако" ежегодно превращает городские улицы в легендарную трассу Формулы-1. С 1929 года гонка собирает топовых гонщиков, инженеров, знаменитостей и фанатов со всего света.

Но это не просто спортивное шоу: гонка дает мощный толчок экономике, поддерживает отели, рестораны и бутики, и привлекая крупных партнёров из автомобильной индустрии. Благодаря ей, Монако остаётся в центре мирового автоспортивного внимания.

Гран-при стал своеобразной витриной для последних разработок в автопроме. Здесь производители тестируют экологические новшества и технические решения, которые завтра могут стать нормой. Монако превращается в настоящий "полигон будущего".

Княжество показывает, что статус и ответственность вполне совместимы. За последние годы Монако реализовало множество инициатив в сфере экологии — от защиты морской фауны до зеленого строительства. В архитектуре здесь делают ставку на энергоэффективные материалы, а каждый новый проект рассматривается через призму устойчивого развития.

Сохранение морских экосистем — ключевой приоритет. Ведутся проекты по восстановлению подводной флоры и фауны, что помогает поддерживать уникальное биологическое разнообразие у побережья. Это делает Монако не просто элитным курортом, а примером ответственного отношения к природным ресурсам, передает stmartinweek.

Уточнения

Мона́ко — карликовое государство, ассоциированное с Францией, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря; на суше граничит с Францией. Является одной из самых маленьких и наиболее густонаселённых стран мира. Княжество широко известно благодаря казино в Монте-Карло и проводимому здесь этапу чемпионата Формулы-1 — «Гран-при Монако».
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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