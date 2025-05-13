Погружаемся в хаос хайпа: Дубай показал, как будут выглядеть развлечения

3:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте город, где фантазия обгоняет прогнозы, а архитектура и технологии словно сошли со страниц научной фантастики. Это — Дубай. Год 2025. Здесь не просто живут — тут экспериментируют с самой реальностью.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дубай

Где хайп становится пространством

House of Hype в Dubai Mall — не обычный парк развлечений, а портал в мир цифровых иллюзий. Визуальные лабиринты, водопады из пикселей, рэп-роботы и говорящие NFT-полотна: всё создано для погружения в эффектный, слегка сумасшедший виртуальный мир.

Еда здесь — тоже вызов ожиданиям: сладкая вата, обернутая вокруг суши, мороженое со вкусом шаурмы. А ещё - гонки силой мысли и голографические битвы. Но будьте готовы к очередям и немаленьким ценам.

Музей будущего: там, где идеи обретают форму

Этот музей выглядит как гигантское "яйцо” с каллиграфией по периметру. Колонн внутри нет — только простор и футуризм. Экспозиции посвящены освоению космоса, нейросетям, биотехнологиям и экологии завтрашнего дня.

The Green Planet: дикие джунгли под куполом

Тропический рай посреди пустыни — более 3000 видов животных и растений. Здесь устраивают искусственные грозы, кормят туканов и даже предлагают ночевку среди деревьев. А ещё можно поплавать с пираньями (под присмотром, конечно).

AYA Universe: стать частью цифрового искусства

Парк, где каждый шаг — часть сюжета. Свет, звук и проекции создают целые миры. Залы — от космоса до цифрового леса — пробуждают эмоции и заставляют смотреть на искусство по-новому.

Aquaventure: вода, адреналин, акулы

Крупнейший аквапарк мира — более 100 аттракционов, включая горки через аквариумы с акулами и встречи с морскими обитателями. Адреналин и восторг гарантированы.

Global Village: весь мир — на одной площади

От марокканских базаров до карнавала в Рио — павильоны из десятков стран собраны в одном месте. Погружение в культуру происходит с помощью еды, музыки, ремесел и эмоций. И, конечно, торг здесь обязателен.

От Marvel до футбольных легенд

IMG Worlds of Adventure объединяет супергероев и динозавров, а Real Madrid World позволяет прожить историю клуба от первого лица. Настоящее удовольствие для фанатов.

Виртуальное искусство и цифровые театры

ToDA — это театр, в котором классическое искусство оживает в формате 360-градусной проекции. Погружение в Ван Гога и Кандинского — теперь буквально.

Архитектурные символы города

От небоскреба Бурдж-Халифа до изогнутого The Opus и футуристического Al Wasl Plaza — каждое здание тут как арт-объект. А Burj Al Arab на искусственном острове — как визитная карточка роскоши.

Уточнения

"Бурдж-эль-Ара́б" (араб. برج العرب‎, буквально "Башня арабов") — отель в Дубае, самом крупном городе Объединённых Арабских Эмиратов.



"Бурдж-Хали́фа" (араб. برج خليفة‎ — "Башня Халифы", до 2010 года называлась "Бурдж-Дубай" — "Дубайская башня") — сверхвысотный небоскрёб высотой 828 метров в Дубае (ОАЭ), самое высокое и самое многоэтажное здание в мире, а также самое высокое сооружение.

