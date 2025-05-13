Вот почему туристы влюбляются в Нижний Новгород с первого взгляда

Знаете ли вы, что в месте слияния двух великих рек — Волги и Оки — раскинулся один из древнейших и самых самобытных городов России? Нижний Новгород — это не только архитектурное наследие, но и целая атмосфера, в которую хочется погрузиться с головой.
Город, основанный в XIII веке, хранит в себе отпечатки времён — от деревянных крепостей до купеческих особняков, от царской эпохи до советской индустриализации. А в 2025 году он особенно хорош для путешествия — маршруты продуманы, достопримечательности отреставрированы, туристическая инфраструктура развивается.
На самолёте — чуть больше часа из Москвы и два часа из Питера. На “Ласточке” можно домчаться за 3,5–4 часа. Для любителей дорог — около 6 часов на авто из столицы.
А если хочется уехать за город — в радиусе пары часов: Дивеево, Городец, озеро Светлояр и старинные усадьбы.отноаь
Вале́рий Па́влович Чка́лов имя при крещении — Валерьян (20 января [2 февраля] 1904, Василёво, Нижегородская губерния — 15 декабря 1938, Москва) — советский лётчик-испытатель, комбриг (1938), Герой Советского Союза (1936).
Большая Покро́вская улица — главная улица Нижнего Новгорода.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.