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Вот почему туристы влюбляются в Нижний Новгород с первого взгляда

1:44
Туризм

Знаете ли вы, что в месте слияния двух великих рек — Волги и Оки — раскинулся один из древнейших и самых самобытных городов России? Нижний Новгород — это не только архитектурное наследие, но и целая атмосфера, в которую хочется погрузиться с головой.

нижний новгород
Фото: web.archive.org by Aleksey Igonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
нижний новгород

Город, основанный в XIII веке, хранит в себе отпечатки времён — от деревянных крепостей до купеческих особняков, от царской эпохи до советской индустриализации. А в 2025 году он особенно хорош для путешествия — маршруты продуманы, достопримечательности отреставрированы, туристическая инфраструктура развивается.

Как добраться

На самолёте — чуть больше часа из Москвы и два часа из Питера. На “Ласточке” можно домчаться за 3,5–4 часа. Для любителей дорог — около 6 часов на авто из столицы.

Что посмотреть

  • Кремль — краснокирпичная крепость XVI века с башнями и стенами, протянувшимися на 2 км.
  • Большая Покровская улица — исторический центр с музеями, банками, театрами и купеческими домами.
  • Чкаловская лестница — 560 ступеней и захватывающий вид на Волгу.
  • Верхне- и Нижне-Волжские набережные — прогулки по которым будто переносят во времени.
  • Ярмарка и собор Александра Невского — сердце деловой и духовной жизни.
  • Канатная дорога до Бора — аттракцион с лучшими видами на город и реку.

А если хочется уехать за город — в радиусе пары часов: Дивеево, Городец, озеро Светлояр и старинные усадьбы.отноаь

Уточнения

Вале́рий Па́влович Чка́лов имя при крещении — Валерьян (20 января [2 февраля] 1904, Василёво, Нижегородская губерния15 декабря 1938, Москва) — советский лётчик-испытатель, комбриг (1938), Герой Советского Союза (1936).

Большая Покро́вская улица — главная улица Нижнего Новгорода.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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