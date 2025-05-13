Вот почему туристы влюбляются в Нижний Новгород с первого взгляда

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Знаете ли вы, что в месте слияния двух великих рек — Волги и Оки — раскинулся один из древнейших и самых самобытных городов России? Нижний Новгород — это не только архитектурное наследие, но и целая атмосфера, в которую хочется погрузиться с головой.

Фото: web.archive.org by Aleksey Igonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ нижний новгород

Город, основанный в XIII веке, хранит в себе отпечатки времён — от деревянных крепостей до купеческих особняков, от царской эпохи до советской индустриализации. А в 2025 году он особенно хорош для путешествия — маршруты продуманы, достопримечательности отреставрированы, туристическая инфраструктура развивается.

Как добраться

На самолёте — чуть больше часа из Москвы и два часа из Питера. На “Ласточке” можно домчаться за 3,5–4 часа. Для любителей дорог — около 6 часов на авто из столицы.

Что посмотреть

Кремль — краснокирпичная крепость XVI века с башнями и стенами, протянувшимися на 2 км.

Большая Покровская улица — исторический центр с музеями, банками, театрами и купеческими домами.

Чкаловская лестница — 560 ступеней и захватывающий вид на Волгу.

Верхне- и Нижне-Волжские набережные — прогулки по которым будто переносят во времени.

Ярмарка и собор Александра Невского — сердце деловой и духовной жизни.

Канатная дорога до Бора — аттракцион с лучшими видами на город и реку.

А если хочется уехать за город — в радиусе пары часов: Дивеево, Городец, озеро Светлояр и старинные усадьбы.отноаь

Уточнения

Вале́рий Па́влович Чка́лов имя при крещении — Валерьян ( 20 января [2 февраля] 1904, Василёво, Нижегородская губерния — 15 декабря 1938, Москва) — советский лётчик-испытатель, комбриг (1938), Герой Советского Союза (1936).



Большая Покро́вская улица — главная улица Нижнего Новгорода.

