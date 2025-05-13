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Цветение "приморской сакуры": почему сюда съезжаются тысячи туристов

1:46
Туризм

Весной и летом российские туристы всё чаще обращают взгляд на край земли — Дальний Восток. По данным сервиса "Туту", интерес к региону стремительно растёт, особенно в майские праздники. Почему? Здесь можно сбежать от толпы и окунуться в настоящее — дикую природу, свежий воздух, морские просторы и редкие впечатления.

Дальний восток
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Кровлин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дальний восток

В мае спрос на авиабилеты вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. А летом — сразу на 29%. Особенно активны туристы из Москвы (78% бронирований), а также из Красноярска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. География расширяется: жители Кирова, Мурманска и Архангельска тоже всё чаще выбирают восточные маршруты.

Приморье и сакура

Весна в Приморье — это рододендроны, "приморская сакура", расцветающие на фоне скал и моря. Гостям предлагают экскурсии к местам цветения, фотосессии с маралами, следы тигра, треккинг и встречи с женьшенем. Символичные знаки отличия вроде "Приморского барса" делают путешествие ещё запоминающимся.

Владивосток — отдельная история.

Морские прогулки, чайные церемонии, барабанные шоу, гастрономические фестивали и крепости. А ещё - возможность заглянуть в Китай или Северную Корею. Это путешествие, где городская мода и туристический рюкзак легко сочетаются.

"Туристы хотят уединения, впечатлений, природы", — обьясняет Артём Кузьмин из "Туту".

Увеличение рейсов, субсидированные билеты и "плоские" тарифы делают этот край доступнее.

Уточнения

Примо́рье — физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации.

Рододе́ндрон (лат. Rhododéndron) — род растений семейства Вересковые (Ericaceae), по современной классификации включающий около 1 200 видов преимущественно вечнозелёных, полулистопадных и листопадных кустарников, изредка небольших деревьев.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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