Баварец в шоке: русский мир оказался совсем не таким, как он ожидал

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Немец-инженер родом из Баварии побывал в России и был приятно удивлён. Он увидел, что стереотипное европейское представление о России во многом отличается от реальности. О впечатлениях Мартина рассказал его друг Филипп в своём канале "Из Германии да в Россию".

Фото: commons.wikimedia.org by Константин Лосевский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Суздаль

Мартин ожидал найти сплошную разруху и был ошеломлён, увидев красивые дома и приветливых людей. Мартин побывал в Суздале, Владимире и других исторических городах.

"Он всё время смотрел в окно. Говорил: "Люди живут, улыбаются. Дома. А где разруха?" Особенно Мартина поразило количество монастырей, — рассказал Филипп.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².

