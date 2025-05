Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий

Туризм

Россиянка оправилась в круиз по Карибским островам и пообщалась с пожилыми американцами. Они признались ей, сколько получают на пенсии, и девушка была в шоке. Об этом она рассказала "Ленте.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan T., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Круизный лайнер

"Мужчина сказал, что всю жизнь проработал военным фотографом и сейчас его пенсия составляет десять тысяч долларов. Представляете? Это почти 900 тысяч рублей! Можете быть такое, чтобы в России кто-то получал на пенсии такие деньги!?" — удивилась путешественница.

Когда она в свою очередь раскрыла размер российских пенсий, американцы подумали, что собеседница пошутила. При этом они не считают себя очень богатыми, поскольку подобные суммы — это не такая уж роскошь для американцев.

Уточнения

