Не пропустите: Аэрофлот снова распродаёт билеты по рекордно низким ценам — только 12 и 13 мая!

В праздничные дни на сайтах самых популярных авиакомпаний наблюдались неполадки, но теперь, когда их работа наладилась, компания "Аэрофлот" снова продолжила грандиозную распродажу авиабилетов. Акция проходит 2 дня: 12 и 13 мая.
Пользователи Сети смогут купить билеты по рекордно низким ценам. К примеру, билет из Москвы в Астрахань стоит от 3 тысяч рублей, а из Москвы в Гуанчжоу и на Пхукет — от 10 тысяч.
Чтобы стать участником акции, нужно приобрести билеты на ближайшие два дня. На сайте "Аэрофлота" можно ознакомиться с подробными условиями выгодных покупок.
«Аэрофлот» — российская авиакомпания, существующая с 1991 года под названиями «Аэрофлот — советские авиалинии», с 1992 года — «Аэрофлот — российские международные авиалинии», с 2000 года — «Аэрофлот — российские авиалинии.
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