Не пропустите: Аэрофлот снова распродаёт билеты по рекордно низким ценам — только 12 и 13 мая!

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В праздничные дни на сайтах самых популярных авиакомпаний наблюдались неполадки, но теперь, когда их работа наладилась, компания "Аэрофлот" снова продолжила грандиозную распродажу авиабилетов. Акция проходит 2 дня: 12 и 13 мая.

Фото: flickr.com by John Taggart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолёт

Пользователи Сети смогут купить билеты по рекордно низким ценам. К примеру, билет из Москвы в Астрахань стоит от 3 тысяч рублей, а из Москвы в Гуанчжоу и на Пхукет — от 10 тысяч.

Чтобы стать участником акции, нужно приобрести билеты на ближайшие два дня. На сайте "Аэрофлота" можно ознакомиться с подробными условиями выгодных покупок.

Уточнения

«Аэрофлот» — российская авиакомпания, существующая с 1991 года под названиями «Аэрофлот — советские авиалинии», с 1992 года — «Аэрофлот — российские международные авиалинии», с 2000 года — «Аэрофлот — российские авиалинии.

